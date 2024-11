Supervive ist live! Startet in die offene Beta des MOBA-Battle-Royales

Supervive von Theorycraft setzt auf ein frisches und interessantes Konzept. Ein Helden-Shooter im Stil eines MOBA-Battle-Royale. Der Titel befindet sich seit dem 20. November im Early Access und lässt euch auf den bunten Maps springen, gleiten, schießen, schlagen und eure Gegner mit Fähigkeiten zuschmeißen. Selbst große Streamer und Content Creator, wie TenZ oder Kutcher haben den Titel bereits ausprobiert. Man kann das wachsende Interesse der Gaming-Welt an Supervive also kaum leugnen.

Supervive ist lange kein Geheimtipp mehr

Ab sofort könnt auch ihr Teil der offenen Beta werden, die von Entwickler Theorycraft vorgezogen wurde. Bereits beim vergangenen Steam Nextfest haben die Spieler insgesamt 1,2 Millionen Stunden in das MOBA-Battle-Royale gesteckt - das entspricht etwa 20 Matches pro Spieler. Im Early Access gibt es sogar noch ein paar Anpassungen und Verbesserungen, auf die ihr euch freuen könnt.

So gibt es 24 neue Evolutionen und einzigartige Fähigkeiten, die Jäger, also die spielbaren Helden, erhalten ein drittes Upgrade für ihre Fähigkeiten und alle vier Teammitglieder nun Start-Loadouts auswählen, noch bevor das Match startet. Während der offenen Beta könnt ihr vier Modi und 16 Jäger auswählen. Bei den Modi handelt es sich um Vier-Spieler-Squads, Zehn-Team-Battle Royales, Zweispieler-Duos und Vier-gegen-Vier-Deathmatches. Auch neue Ziele, wandernde Stürme und weitere Überraschungen warten in Supervive auf euch.

In meiner Vorschau habe ich bereits Eindrücke aus drei Stunden Spielzeit geschildert. Das Konzept macht Spaß, die Steuerung war für mich allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Schlussendlich bin ich jedoch zu einem positiven Fazit gekommen und habe gar nicht bemerkt, wie schnell die Zeit in Supervive verflogen ist.

Das gesamte Konzept ist eine wilde Genre-Mischung. Ihr landet auf einer Battle-Royale-Karte, wählt Helden, wie in einem Shooter aus und kämpft, wie in einem MOBA. Die Helden sind massiv unterschiedlich, sowohl in ihren Fähigkeiten als auch ihrer Schwierigkeit. Wenn ihr sterbt, kann euch das Team mit einem kleinen Aufwand wiederbeleben, und Loot müsst ihr von anderen Spielern oder PvE-Gegnern einsammeln. Habt ihr Bock, Supervive eine Chance zu geben?