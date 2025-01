Switch 2: Analyst prophezeit schon jetzt Fehlkäufe - Eure Eltern werden vermutlich keinen Unterschied erkennen und blöderweise die alte Switch aus dem Regal greifen

Die Switch 2 wurde vergangene Woche offiziell angekündigt. Ein kleiner Trailer zeigte die neue Switch von außen, sparte sich die inneren Werte jedoch für eine Direct-Präsentation im April auf. Optisch weicht die Switch 2 nicht allzu stark von der normalen Switch ab. Genau das könnte laut einem Analysten zu einem Problem werden, das bereits beim Übergang von der Wii zur Wii U für einige falsche Geschenke am Geburtstag oder unter dem Weihnachtsbaum sorgte.

Papa, ich wollte doch eine Switch 2!

Kennt ihr das von früher? Egal, ob Weihnachten oder Geburtstag, irgendwann kommen die Eltern immer mit irgendeinem Wunsch durcheinander. Mein Highlight war ein großes Piratenspielschiff, das ich zu Weihnachten bekam. Nicht das Original zu Fluch der Karibik, wie es sich gewünscht wurde. Das ist aus finanzieller Sicht auch völlig okay. Schlimmer war eher, dass nicht ich es mir wünschte, sondern meine Schwester. Zu ihrer Verteidigung: Ich habe drei Geschwister. Da verliert man schonmal den Überblick. Was ist euer schlimmster Fail?

Vielleicht habt ihr euch eine Wii U gewünscht und ihr habt nur die Wii unter dem Geschenkpapier ausgegraben? Ein Analyst befürchtet, dass dieses Missgeschick auch bei der Switch 2 passieren könnte. Das Design der neuen Konsole weicht einfach zu wenig vom Aussehen der Switch ab. Klar, die Konsole ist schwarz und etwas größer, aber wie soll Omi das denn wissen?

Industrieberater Serkan Toto sagt gegenüber GamesRadar: "Ich kann mir vorstellen, dass Normalos ein wenig verwirrt sein könnten. Das Gerät ist größer als die ursprüngliche Switch. Aber nicht auffällig groß. Der Formfaktor, das Tastenlayout und das Gesamtdesign ähneln der Switch 1 sehr. Daher kann ich mir vorstellen, dass Probleme auftreten könnten, wenn potenzielle Mainstream-Käufer das neue Gerät betrachten."

Neu an der Switch 2 ist ein kleiner, unscheinbarer Knopf auf der rechten Seite, der vermutlich Community-Features beinhalten könnte. Auch sind die Joy-Cons diesmal größer, noch abgerundeter und kleben magnetisch an der Konsole. Das Ablösen ist also deutlich leichter. Mehr als das schwarze Design und das äußere Erscheinungsbild zeigte Nintendo bisher nicht. Gerüchte waren vor der Enthüllung eine große Sache, und auch jetzt hören die Spekulationen nicht auf. Immerhin wissen wir bereits, dass die Konsole diesmal zu einem hohen Grad abwärtskompatibel sein wird.