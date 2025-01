Du willst die Switch 2 schon im April ausprobieren? Du kannst dich jetzt für kurze Zeit zum Anspielen in Berlin anmelden - Eine Sache solltest du aber bedenken

Nach der Enthüllung der Nintendo Switch 2 in dieser Woche sind jetzt auch die Anmeldungen für die angekündigten Anspielsessions mit der Konsole möglich.

Das ist in verschiedenen Städten in Nordamerika und Europa, aber auch in Melbourne möglich. In Deutschland ist Berlin mit dabei.

Registriert euch, um die Switch 2 auszuprobieren

Nintendos World Tour mit der Switch 2 erstreckt sich über etwas mehr einen Monat und beginnt Anfang April in Paris, in Melbourne geht die Tour Mitte Mai zu Ende.

Für Berlin ist wiederum der Zeitraum vom 25. bis zum 27. April 2025 reserviert.

Auf dieser Seite könnt ihr ein Ticket für die Veranstaltung in Berlin beantragen, eine Session dauert dabei rund vier Stunden, ihr habt also eine Menge Zeit.

Um ein Ticket zu beantragen, müsst ihr euch für einen bestimmten Ankunftszeitraum entscheiden. Zu bedenken ist allerdings, dass die Beantragung eines Tickets noch keine Teilnahme garantiert. Vielmehr kommen alle, die sich dafür anmelden, in eine Lotterie und die Glücklichen werden dann vom Zufall bestimmt.

"Die Tickets für das Event Nintendo Switch 2 Experience: Berlin werden mittels einer Verlosung vergeben, bei der die Teilnahme kostenlos ist und die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgelost werden", heißt es. "Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, zu der du während der auf deinem Ticket vermerkten Zeit erscheinen darfst. Die Veranstaltungen dauern jeweils etwa vier Stunden."

Zur Anmeldung ist außerdem ein Nintendo-Account erforderlich und ihr habt bis zum 26. Januar 2025 um 23:59 Uhr Zeit, ein Ticket zu beantragen.

Weiterhin könnt ihr euch als Einzelperson oder als Gruppe mit bis zu sechs Personen registrieren. Ihr selbst müsst dabei mindestens 18 Jahre alt sein und bei einer Gruppenanmeldung muss jedes Gruppenmitglied einen Nintendo-Account haben, der mit derselben Nintendo-Account-Familiengruppe verknüpft ist: "Für Personen unter 16 Jahren können Eltern oder Erziehungsberechtigte einen Kinder-Account als Teil einer Nintendo-Account-Familiengruppe erstellen."