Switch-2-Enthüllung ist nett, lässt Fans aber weiter auf technische Details warten: Erst die Direct am 2. April dürfte Klarheit verschaffen

Nintendo hat die Switch 2 nach wochenlangen Spekulationen und zahlreichen Leaks endlich offiziell vorgestellt. Die neue Konsole wurde in einer ersten Präsentation gezeigt, die sich auf das Design und einige grundlegende Features ihres Vorgängers konzentriert. Fans können sich jedoch auf weitere Informationen freuen, die Nintendo in einem speziell dafür geplanten Nintendo Direct am 2. April 2025 enthüllen will.

Altbewährtes Design trifft auf moderne Features

Die Switch 2 zeigt sich in einem überarbeiteten Design, das stark an die originale Switch erinnert. Besonders spannend ist jedoch die vollständige Abwärtskompatibilität, die sowohl digitale als auch physische Spiele der Switch unterstützt. Somit können Fans ihre bestehende Spielesammlung weiterhin nutzen. Darüber hinaus gab es einen ersten Vorgeschmack auf ein neues Mario Kart, das möglicherweise als Launch-Titel dient. Weitere Details, wie technische Spezifikationen oder Innovationen im Gameplay, wurden jedoch noch nicht preisgegeben, um die Spannung bis zum Nintendo Direct zu erhalten. Erste Reaktionen in der Community fallen bereits positiv aus, da Nintendo Altbewährtes mit neuen Möglichkeiten kombiniert.

Ein Blick in die Zukunft der Switch 2

Bei der Nintendo Direct am 2. April 2025 wird Nintendo die Konsole ausführlich vorstellen. Neben einem Überblick über die technischen Features und den Preis, dürfen Fans auf eine Liste der Launch-Titel hoffen. Es gibt jedoch bereits erste Leaks zum Preis der neuen Nintendo-Konsole. Erwartet werden neben einem neuen Mario Kart auch die Switch-2-Version des lang erwarteten Metroid Prime 4 sowie ein neues 3D-Mario-Spiel. Parallel dazu plant Nintendo eine "World Tour", bei der Fans von April bis Juni die Gelegenheit erhalten, die Switch 2 und ihre Spiele erstmals auszuprobieren. Der Zeitraum der Tour deutet darauf hin, dass die Konsole nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2025 erscheinen wird.

Mit Abwärtskompatibilität und beliebten Spieleserien wie Mario Kart, Metroid und einem neuen Mario-Abenteuer möchte Nintendo wohl auf Altbewährtes setzen, dabei aber auch eine frische Brise in die Gaming-Community bringen. Das Nintendo Direct im April dürfte endgültig Klarheit über Preis, Erscheinungsdatum und Spieleauswahl schaffen. Die Switch 2 hat das Potenzial, weitere Fans für die beliebte Nintendo-Konsole zu begeistern.