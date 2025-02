Die Joy-Con der Switch 2 können sogar "falsch" angebracht werden - Neues Nintendo-Patent zeigt erste Details zur Technik

Es wurde ein neues Patent von Nintendo veröffentlicht, das spannende Details zu den Joy-Con der Nintendo Switch 2 enthüllt. Die Joy-Con-Controller könnten so künftig flexibel angebracht werden – sogar auf der "falschen" Seite der Konsole.

Flexible Display-Ausrichtung

Im Patent wird beschrieben, was wir schon wissen, nämlich dass die Joy-Con nicht mehr über eine seitliche Schiene wie bei der originalen Switch befestigt werden, sondern über einen magnetischen Mechanismus an beiden Seiten einrasten.

Neu ist, dass ihr die Controller an einer beliebigen Seite anstecken könnt: "Der Nutzer kann das Spielsystem benutzen, indem er den rechten Controller und den linken Controller auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptkörpereinrichtung anbringt", heißt es in dem Dokument. "Demnach [...] kann der Nutzer das Spielsystem so verwenden, dass [...] das Bauteil eine andere Anordnung hat." Die Konsole soll dann erkennen, wenn die Controller vertauscht wurden, und soll daraufhin das Display automatisch um 180 Grad drehen. Diese Flexibilität könnte besonders im Handheld-Modus nützlich sein, da der einzige Kopfhöreranschluss der Switch 2 je nach Wunsch oben oder unten positioniert werden kann. Ein kleiner Vorteil, wenn es um störende Kabel geht.

Vielseitige Anschlüsse und mögliches neues Zubehör

Auch bei den Anschlüssen möchte die Switch 2 Vielseitigkeit zeigen. Neben einem zentralen USB-Port am unteren Rand verfügt die Konsole über einen weiteren Port am oberen Rand, der jedoch leicht versetzt ist. "Zum Beispiel kann der Nutzer das Spielsystem so verwenden, dass die Ober- und Unterseite des Hauptkörpers einander gegenüberliegen, so dass sich der Spracheingabe-/-ausgabeanschluss auf der Oberseite des Hauptkörpers unterhalb des Hauptkörpers befindet. Das heißt, der Nutzer kann den Kopfhörer aus der bevorzugten Richtung in den Spracheingangs-/-ausgangsanschluss einführen." Mit dieser Anordnung könnte Zubehör, wie zum Beispiel Kameras, gut platziert werden. Zuvor wurde ein zusätzliches Patent entdeckt, dass zeigte, dass die Joy-Con auch wie eine Maus genutzt werden können.

Nintendo möchte wohl seine Joy-Con viel flexibler machen. Die zahlreichen Patente, die jetzt schon veröffentlicht wurden, zeigen, dass Nintendo immer noch kreative Wege sucht, um seine Konsole von anderen abzuheben. Was am Ende die Joy-Con der Switch 2 tatsächlich können, wird sich im Laufe dieses Jahres zeigen. Doch schon im April 2025, bei einer Nintendo Direct zur Switch 2, könnten sich einige Fragen klären.