Switch 2: Nintendo bringt die Konsole Ende April nach Berlin, aber ihr müsst wohl an einer Verlosung teilnehmen, um sie endlich anspielen zu dürfen

Die Switch 2 wurde endlich angekündigt und alle Nintendo-Fans warten nur darauf, die neue Konsole in den Händen halten zu dürfen. Und auch, wenn es noch kein offizielles Datum für den Verkauf gibt, so können wir euch jetzt bereits sagen, wann ihr eine erste Chance bekommt, die Switch 2 auszuprobieren.

Die Switch 2 kommt im April nach Berlin

Nach der angekündigten Nintendo Direct am 2. April 2025, bei der es weitere Infos rund um die Switch 2 geben soll, hat Nintendo eine weltweite Hands-on-Tour geplant. Hier können Spieler die Switch 2 selbst ausprobieren, bevor sie auf den Markt kommt. Auch ein Termin für Deutschland steht bereits fest.

Die Tour startet kurz nach der Direct. Die ersten Termine finden bereits am 4. April 2025 statt. Am interessantesten für uns ist wohl der Termin in Deutschland. Hier kommt Nintendo mit ihrer Konsole nach Berlin. Vom 25. bis zum 27. April reicht der Hersteller die Konsole in unserer Hauptstadt herum, damit ihr sie auf Herz und Nieren prüfen könnt.

Leider wird nicht jeder Interessierte einen Platz bekommen und das Gerät selbst testen dürfen. "Die Tickets werden mittels einer Verlosung vergeben, bei der die Teilnahme kostenlos ist und die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgelost werden.", so Nintendo. "Die Anmeldung für das Berlin-Event beginnt am 17. Januar um 15:00 Uhr und endet am 26. Januar um 23:59 Uhr. Kostenloser Nintendo-Account erforderlich zur Anmeldung. Man kann sich nur für ein Event in Europa anmelden."

Wo geht es sonst noch hin? Nintendo bringt die Switch 2 nach Europa, Nordamerika, Australien und Asien. Die genauen Termine findet ihr in dieser Tabelle:

Europa

Paris: 4-6 April 2025

London: 11-13 April 2025

Milan: 25-27 April 2025

Berlin: 25-27 April 25-27 2025

Madrid: 9-11 Mai 2025

Amsterdam: 9-11 Mai 2025

Nordamerika

New York: 4-6 April 2025

Los Angeles: 11-13 April 2025

Dallas: 25-27 April 2025

Toronto: 25-27 April 2025

Australien

Melbourne: 10-11 Mai 2025

Asien

Tokyo: 26-27 April 2025

Seoul: 31 Mai - 1 Juni 2025

Hong Kong: TBA

Taipei: TBA

Könnt ihr euch vorstellen, für die Switch 2 extra nach Berlin zu fahren? Oder wohnt ihr um die Ecke und versucht euer Glück einfach mal? So oder so sind wir gespannt, welche Hardware-Spezifikationen Nintendo im April vorstellt und wie viel besser die neue Konsole am Ende performt. Meine Pokémon-Erfahrung im vorletzten Jahr ließ doch etwas zu wünschen übrig.