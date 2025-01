Switch 2 erhält magnetische Joy-Cons – eine Idee, die ursprünglich für die erste Switch geplant war, jedoch aufgrund technischer Herausforderungen vorerst scheiterte

Nintendo hat mit der Ankündigung der Switch 2 eine Welle von Vorfreude in der Gaming-Community ausgelöst. Die neuen Joy-Cons werden magnetisch sein. Diese Weiterentwicklung ersetzt das mechanische Rail-System, das bisher für eine stabile Verbindung zwischen Konsole und Controllern sorgte. Doch diese Innovation ist nicht völlig neu: Schon beim ursprünglichen Switch experimentierte Nintendo mit magnetischen Joy-Cons – allerdings mit gemischtem Erfolg.

Bereits 2017 testete das Entwicklerteam unter der Leitung von Yoshiaki Koizumi die Idee, die Joy-Cons mithilfe von Magneten an der Konsole zu befestigen. In der Theorie klang das Konzept vielversprechend. Doch in der Praxis waren die Magnete zu schwach, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. "Während des Spielens rutschte die Konsole manchmal einfach in den Schoß des Spielers", erklärte Koizumi in einem ehemaligen Interview. Eine ehemalige Mitarbeiterin teilte das Video in den sozialen Medien. Aus diesem Grund entschied sich Nintendo letztlich für das mechanische Rail-System, das bis heute für seine Zuverlässigkeit und das ikonische "Klick"-Gefühl beim Anbringen der Controller geschätzt wird.

Did you know that Nintendo told us back in 2017 about their plans to use magnets in the original Nintendo Switch? youtube.com/shorts/ScnqG...



