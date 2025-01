Switch 2, bitte gib uns diesmal keinen nervigen eShop! Fans wollen, dass Nintendo den Online-Shop für die Switch 2 anpasst - Fan-Projekt zeigt, wie benutzerfreundlich dieser sein könnte

Nintendo hat endlich die Switch 2 angekündigt – die Vorfreude der Fans ist riesig. Doch während die neue Konsole viele Erwartungen weckt, wird ein Aspekt besonders laut diskutiert: der eShop. Der aktuelle Shop der Switch wird von vielen Fans als langsam, unübersichtlich und überladen mit minderwertigen Spielen kritisiert. Die Forderungen nach einer umfassenden Überarbeitung für die Switch 2 werden immer lauter. Doch Fans nehmen die Sache jetzt schon selbst in die Hand und zeigen, wie es richtig aussehen könnte.

Eine schnellere Alternative

Das Projekt Better eShop wurde von der Webseite Nintendo Life entwickelt und bietet eine browserbasierte Alternative, die nicht nur schneller, sondern auch deutlich nutzerfreundlicher ist.

Dank der Anbindung an Nintendos Store-Back-End ermöglicht der Better eShop eine blitzschnelle Navigation und bietet viele Funktionen, die Fans seit Jahren vermissen. Dazu gehören Filter, die minderwertige Spiele, sogenannte "Asset Flips" und Inhalte mit sexuellen Themen automatisch ausblenden. Nutzer können Bewertungen lesen oder selbst verfassen und mithilfe anpassbarer Suchfilter gezielt nach Spielen suchen. Ein Besonderes ist die Möglichkeit, die ikonische Wii Shop Channel Musik abzuspielen – ein nostalgisches Detail, das Fans lieben dürften. Auch ein Dark Mode gehört zum Angebot, der die Plattform optisch ansprechender macht.

Zukünftige Pläne und rechtliche Herausforderungen

Die Entwickler planen bereits weitere Funktionen, darunter eine Wunschliste, Screenshots, die Unterstützung zusätzlicher Regionen und die Option, unerwünschte Publisher zu stummschalten. Aktuell ist der Better eShop in den Regionen UK, EU und USA verfügbar. Beeindruckend ist auch, dass das Projekt in weniger als einer Woche entwickelt wurde. Dennoch besteht das Risiko, dass Nintendo rechtliche Schritte einleitet, da die Plattform Daten vom offiziellen eShop nutzt. Auf der offiziellen Seite stellen die Entwickler jedoch klar: "Es ist gut möglich, dass Nintendo uns daran hindern wird, die Daten zu sammeln - aber bis dahin werden wir den Better eShop weiter aufbauen und verbessern."

Better eShop zeigt eindrucksvoll, wie eine verbesserte eShop für die Switch aussehen könnte. Trotz möglicher rechtlicher Hürden wollen die Entwickler das Projekt weiter ausbauen. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo die Kritik der Fans ernst nimmt und den offiziellen eShop für die Switch 2 entsprechend anpasst.