Switch 2: Hüllen und Bildschirmfolien schon jetzt bei chinesischem Anbieter erhältlich

Dieses Jahr wird die Nintendo Switch 2 wohl nicht mehr erscheinen. Trotzdem findet das erste Zubehör seinen Weg auf den Markt. Ein chinesischer Großhändler verkauft bereits jetzt Displayschutzfolien und Tragetaschen für die unangekündigte Konsole.

Was die Taschen und Hüllen über die Switch 2 verraten

Bei Alibaba können Spieler bereits jetzt Schutzfolien und Taschen für eine Konsole kaufen, die noch nicht einmal enthüllt wurde. Das Zubehör soll auf Grundlage der Switch 2 hergestellt worden sein und ist auf der Plattform in großen Mengen verfügbar. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich, denn damit Zubehör von Drittanbietern zum Release der Konsole erscheinen kann, stellen Hardware-Hersteller Gussformen ihrer Geräte bereit.

Gefunden wurden diese Artikel auf Famiboards, wo auch ein Bild der Switch-2-Schutzfolien hochgeladen wurde. Auf diesem wird die aktuelle Schutzfolie mit dem neuen Displayschutz der Switch 2 verglichen. Und der Unterschied deutet darauf hin, dass die Switch 2 einen deutlich größeren Bildschirm besitzt.

So wie es aussieht, dürfte allerdings auch die Konsole selbst länger und unhandlicher werden. Die Tragetasche misst 290 Millimeter in der Länge, 135 Millimeter in der Breite und 45 bis 55 Millimeter in der Tiefe. Mal sehen, wie sich das Gerät am Ende tatsächlich zwischen den Griffeln anfühlt. Immerhin kann man aufgrund dieses einen Bildes nur grobe Rückschlüsse auf das Design der neuen Konsole machen.

Dazu passt auch, dass seit einigen Monaten 3D-gedruckte Modelle der Switch 2 im Netz herumschwirren, deren Formfaktor laut Digital Foundry sogar mit großer Wahrscheinlichkeit echt sein soll. Angeblich soll die Switch 2 magnetische Joy-Cons, neue Buttons, neue Module und eine bessere Auflösung erhalten.

Was wir bereits sicher über die Nintendo Switch 2 wissen: Die Konsole soll noch in diesem Geschäftsjahr, also bis März 2025, angekündigt werden. Eine Knappheit der Konsole soll es nicht geben, auf eine Preissenkung braucht ihr allerdings nicht zu hoffen. Immerhin hat Nintendo bestätigt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird.