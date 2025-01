Nintendo Switch 2 offiziell enthüllt: Größer, runder und magnetische Joy-Cons – aber die Konsole kommt vermutlich später als erhofft

Unsere Gebete wurden erhört. Die Switch 2 wurde endlich enthüllt, wie es ein kürzlicher Leak vorausgesagt hat. So viele Gerüchte verfolgten die wartenden Fans und das über mehrere Jahre. Es fühlt sich an, als wäre endlich ein Stein vom Herzen aller Gamer gefallen. Ein schwerer Vorhang, der sich endlich lüftet, um den Nachfolger der erfolgreichen Switch zu präsentieren.

Nintendo kündigt Switch 2 an - Es ist endlich passiert!

Ganz offiziell dürfen wir sie jetzt Switch 2 nennen, denn das ist der Name, den Nintendo ihrer neuen Konsole gibt. Nicht besonders kreativ, ich weiß, aber er sagt, was er soll und es benutzt ihn ja sowieso schon jeder.

Wann soll die Switch 2 auf den Markt kommen: Noch in diesem Jahr will Nintendo die Switch 2 auf den Markt bringen. Weitere Neuigkeiten gibt es bei einer Nintendo Direct am 2. April. Der Marktstart dürfte also erst nach diesem Termin erfolgen.

In einem First-Look-Trailer gibt es auch die ersten Infos. Optisch könnte man sie auf den ersten Blick mit der alten Switch verwechseln, wenn man von dem edlen schwarzen Look absieht. Das typische Blau und Orange der Switch findet sich hier nur an den Innenseiten der magnetischen Joy-Cons. Der Bildschirm ist größer und der Rand ist so dünn, dass er kaum sichtbar ist. Und es scheint, als seien die Joy-Cons runder. Für die Ergonomie sicher ein kleiner Pluspunkt.

Das Design wirkt durch die dunkle Farbgebung erwachsener und der Trailer zeigt diese Verwandlung im Trailer wunderbar, indem es zuerst die alte Switch zeigt, wie diese ihre alte Haut abwirft und zur Switch 2 digitert.

Zudem kündigt Nintendo eine Abwärtskompatibilität an, die sowohl für physische als auch für digitale Spiele gilt. Mehr Details dazu wird es zu einem späteren Zeitpunkt auf Nintendos offizieller Website geben.

Bisher ist es also nur ein kleiner Trailer, der die Konsole zeigt. Was in ihrem Inneren vorgeht, behält Nintendo erst einmal für sich.