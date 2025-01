Switch 2: Nächster Leak zeigt angeblich das Dock und ein interessantes Detail

Die vermeintlichen Leaks zur Nintendo Switch 2 häufen sich. Der neueste Leak soll nun das Dock der neuen Konsole zeigen.

Das entsprechende Bild wurde von der Journalistin Laura Kate Dale veröffentlicht und zeigt angeblich das Dock der noch unangekündigten Konsole.

Dale zufolge wird die Konsole außerdem mit einem 60W-Ladegerät ausgeliefert. Das ursprüngliche Ladegerät der Nintendo Switch reiche demnach nicht aus, um das System im Dock mit ausreichend Strom zu versorgen.

Wahrscheinlich könnt ihr es noch immer mit dem Kabel der Switch laden, das dürfte dann aber deutlich weniger effektiv sein.

This is a new photo I have recieved from a trusted source showing a Switch 2 Dock, featuring visible input and output voltage information (other information obscured). In addition, I have learned that the Switch 2 ships with a 60W charger for use with the dock.



[image or embed]