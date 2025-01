Wann erscheint die Nintendo Switch 2? Publisher Nacon hat einen bestimmten Zeitraum im Blick, nennt ihn im aktuellen Geschäftsbericht

Wann die Nintendo Switch 2 erscheint, ist eine der Fragen, die Nintendo bisher noch nicht beantwortet hat.

Publisher Nacon könnte es uns nun aber zumindest einen ungefähren Zeitraum verraten haben.

Mit der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht unter anderem auch zur Nintendo Switch 2.

Nacon rechnet demnach damit, dass die neue Nintendo-Konsole in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026 von Nacon erscheint. Auf das Kalenderjahr 2025 umgerechnet, wäre das der Zeitraum zwischen April und September 2025.

[image or embed]