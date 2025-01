Switch 2 für 400 Euro? Nachfolger wird vermutlich teurer und das ist auch völlig okay, solange Nintendo die neue Konsole endlich mal ankündigt

Leaks so weit das Auge reicht. Schon vor Jahren erreichten mich hoffnungsvolle Gerüchte darüber, dass die Switch 2 bald angekündigt wird. Doch nichts geschah. Es erinnert mich an die vielen Male, an denen die Welt bereits untergehen sollte. Wir leben noch. Und wir leben leider immer noch ohne die Nintendo Switch 2. Man munkelt, dass wenn man "Switch 2" dreimal mit dem Rücken zum Spiegel aufsagt, ein neues Gerücht erscheint. Irgendjemand muss das wohl wieder getan haben, denn aktuell gibt es einen Leak zum Preis der lang erwarteten Nachfolgekonsole.

Seid endlich still und nehmt mein Geld!

Bedauerlicherweise gibt es eher schlechte Nachrichten. Na ja, wer hat auch erwartet, dass die Switch 2 gleich teuer oder gar günstiger wird als die Nintendo Switch? Es soll angeblich teurer werden und das klingt auch völlig logisch. Immerhin haben auch alle anderen Konsolen mehr gekostet als ihre Vorgänger. Allerdings soll der Preis noch im Rahmen sein und nicht völlig die Grenze aller Worst-Case-Szenarien sprengen, die ihr euch in eurem Kopf ausgemalt habt.

So viel Geld müsst ihr für die Switch 2 angeblich auf den Tisch legen: Laut Leaker DoNotDisturb soll die Konsole zum Release 399 Euro kosten - also etwa 50 Euro mehr als die OLED-Version der Switch zum Release kostete. Die Information erhielt der Leaker anscheinend durch einen Angestellten des französischen Händlers Micromania. Weiter verrät der Leaker, dass es zum Start 25 Spiele geben wird und der Online-Service ebenfalls mehr kosten soll. Immerhin solen die Games selbst nicht im Preis steigen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch wenn es durchaus realistisch wirkt, handelt es sich hierbei nur um ein Gerücht. Wie tief ihr tatsächlich in die Tasche greifen müsst, sehen wir alle vermutlich erst, wenn die Konsole endlich offiziell angekündigt wird. Bis Ende März will Nintendo die Switch 2 zeigen, wie der Hersteller selbst bestätigte. Auch die Abwärtskompatibilität steht bereits fest. Weitere Leaks zeigten den Formfaktor und sprachen von einigen großen Drittanbietertiteln, die auf der Konsole laufen sollen. Darunter sogar die Final-Fantasy-Remakes. Mal sehen, was schlussendlich alles in Nintendos Wundertüte steckt.