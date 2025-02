Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärt, wie das Unternehmen mit den neuen US-Zöllen umgehen möchte und zeigt sich trotz der Herausforderungen optimistisch

Nintendo hat sich nun zu den möglichen Auswirkungen der US-Zölle auf die kommende Nintendo Switch 2 geäußert. Präsident Shuntaro Furukawa erklärt, wie das Unternehmen mit den geopolitischen Risiken umgehen möchte. Zudem gibt es schon einige Hinweise, welche neuen Freatures die neue Switch haben soll.

Nintendo reagiert auf US-Zölle

Die US-Zölle auf chinesische Importe könnten auch die Switch 2 betreffen. Doch Furukwa betonte, dass die Konsole nicht ausschließlich in China produziert wird, sondern auch in Vietnam und Kambodscha. Diese Produktionsstrategie soll das Risiko von Zöll-Entwicklungen abdämpfen. Die Auswirkungen werden dennoch für das laufende Geschäftsjahr als minimal eingeschätzt. "Wir rechnen zwar mit einer gewissen Auswirkung, aber der Einfluss auf das diesjährige Finanzergebnis wird voraussichtlich minimal sein. Wir werden die Trends weiter beobachten und sorgfältig prüfen, wie wir darauf reagieren können", sagte Furukawa in einem Bericht von Reuters. Gleichzeitig gibt es jedoch Unsicherheiten wegen langfristiger Konsequenzen, da Furukawa keine Angaben zur finanziellen Entwicklung über das laufende Jahr hinaus machen wollte. Die Zölle, die vor allem chinesische, mexikanische und kanadische Importe betreffen, könnten dennoch einen kleinen Einfluss auf die Preisgestaltung der neuen Konsole haben.

Weitere Enthüllungen im April

Die Switch 2 soll als direkter Nachfolger der aktuellen Switch erkannt werden und daher sowohl physische als auch digitale Spiele der bisherigen Konsole abspielen können. Zudem soll sie über eine verbesserte Performance verfügen, die ein besseres Spielerlebnis ermöglichen könnte. Auch bei den Joy-Cons möchte sich Nintendo weiterentwickeln. Die neuen magnetischen Controller sollen laut einem veröffentlichten Patent Maus-ähnliche Steuerungsfunktionen bieten. Am 2. April 2025 können sich Fans auf zahlreiche Informationen zur neuen Konsole im Rahmen einer Nintendo Direct-Präsentation freuen.

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen scheint Nintendo optimistisch zu sein, mit seiner Produktionsstrategie flexibel auf mögliche Entwicklungen reagieren zu können. Die Fans dürfen gespannt sein, welche neuen Features Nintendo am 2. April 2025 präsentieren wird und welche ersten Titel für die neue Konsole angeteasert werden.