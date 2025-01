Geht es jetzt ganz schnell? Switch 2 Reveal angeblich schon in dieser Woche! Leaker macht Fans Hoffnung auf bevorstehende Ankündigung

Neusten Gerüchten zufolge will Nintendo in dieser Woche seine Nintendo Switch 2 offiziell vorstellen.

Laut dem in der Vergangenheit durchaus zuverlässigen Podcast Nate the Hate ist die Enthüllung angeblich für den 16. Januar 2025 geplant.

Was zeigt Nintendo zur Switch 2-Ankündigung?

Nach Angaben von Nate the Hate ist anfangs mit einem Reveal-Trailer zu rechnen, der sich allein auf die Hardware der Nintendo Switch 2 konzentriere.

Neuigkeiten zur Software für die Nintendo Switch 2 kämen dann zu einem späteren Zeitpunkt.

"Ich kann euch mitteilen, dass die Nintendo Switch 2 in der kommenden Woche enthüllt wird... Mir wurde gesagt, dass die Switch 2 am Donnerstag, den 16. Januar, enthüllt wird... nur noch ein paar Tage von jetzt an", heißt es.

"Ich habe gehört, dass sich die Enthüllung fast ausschließlich auf die Konsole selbst konzentrieren wird. Es werden keine Spiele gezeigt werden. Es könnte ein Spiel auf dem Bildschirm gezeigt werden, je nachdem wie der Trailer zusammengestellt ist, aber Software wird nicht im Mittelpunkt stehen."

Dies würde wiederum dem Vorgehen bei der Ankündigung der Nintendo Switch entsprechen und es ist nach Angaben von VGC auch das, was man ebenfalls aus eigenen Quellen zu den Ankündigungsplänen für die Switch 2 gehört habe.

In Bezug auf die jüngsten Leaks hielt sich Nintendo bisher weitestgehend bedeckt und verwies zuletzt darauf, dass es sich nicht um "offizielle Bilder" handle. Offiziell hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass man die Switch 2 im aktuellen Geschäftsjahr, das am 31. März 2025, vorstellen wird.

In weiteren Leaks waren jüngst angeblich das Dock der Switch 2 sowie der neue Joy-Con-Controller der Switch 2 auf verschiedenen Bildern zu sehen.

Offiziell bestätigt ist unterdessen lediglich, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird.