Könnt ihr euch Diablo 4 auf der Switch 2 vorstellen? Nintendo soll angeblich Lilith und ganz Sanktuario mit einem eigenen Port auf die kleine Konsole holen

Langsam dürfte es sich bestimmt herumgesprochen haben: Die Switch 2 kommt noch in diesem Jahr. In wenigen Monaten enthüllt Nintendo die interessanten Details. Aber immerhin haben wir nun endlich eine offizielle Ankündigung der Konsole und einen Hinweis auf ein neues Mario Kart. Was für Spiele uns abgesehen davon erwarten könnten, ist bisher ein Thema, das Nintendo noch hinter verschlossener Tür hält, während einige Insider bereits jetzt auspacken.

Switch 2 und die lange Liste möglicher Spiele

Bisher wurden verschiedene Teile von Final Fantasy, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Indiana Jones und der Große Kreis, Senua's Saga: Hellblade 2, Starfield und Doom: The Dark Ages in den Ring geworfen. NateTheHate sprach außerdem von Titeln, wie Halo: The Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator. Jetzt behauptet eXputer-Autor eXtas1s, dass auch Diablo 4 einen eigenen Port für die Switch 2 erhalten soll.

In seinem Video sagt der Insider zu NateTheHates Behauptung: "Dies sind zwei der Videospiele, die Microsoft auf Switch 2 portieren wird, aber sie sind nicht die einzigen." Er bestätigt damit also das Gerücht.

"Soweit ich weiß, ist Diablo 4 bereits für Nintendo Switch 2 in Arbeit. Es wäre also überhaupt nicht überraschend, wenn Diablo 4 im Jahr 2025 für Switch 2 erscheinen würde", sagt er. Auch erklärt er, dass er den Release eines Call of Dutys auf die Switch 2 nicht nur vermute, er halte es sogar für eine Gewissheit. Auch die Titel Fallout 4, Starfield, Tekken 8 und Elden Ring könnten seiner Auffassung nach auf die Switch 2 kommen.

An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt. Bestätigt wurde von Nintendo bisher nichts. Die Tendenz zu einer engeren Zusammenarbeit mit Microsoft und seinen Xbox-Titeln scheint angesichts der vielen Aussagen in dieser Richtung immer wahrscheinlicher. Mal sehen, welche Titel als nächstes auf der langen Liste aller "Kommt vielleicht auf die Switch 2"-Liste nachgetragen werden.