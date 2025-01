Nintendo Switch 2: Tickets für die Preview-Events sind nicht übertragbar, aber das hält einige Leute nicht davon ab, sie auf eBay anzubieten - Für bis zu 1.000 Dollar

Auch bei den geplanten Preview-Events zur Nintendo Switch 2 versuchen manche Leute wieder, sich einen persönlichen finanziellen Vorteil zu verschaffen.

Einige Tickets für die Veranstaltungen werden auf Plattformen wie eBay angeboten, dabei sind die Tickets nicht übertragbar.

Begehrte Event-Tickets

Mit den Tickets erhält man Zugang zu Preview-Events, bei denen sich die Nintendo Switch 2 ausprobieren lässt. Kurz nach der Enthüllung der Konsole in diesem Monat konnte man sich für eine Teilnahme bewerben, in dieser Woche wurden Einladungen verschickt.

Die Switch 2-Tour beginnt am 4. April 2025 sowohl in New York als auch in Paris und führt weltweit durch verschiedene Städte, in Deutschland macht man einen Halt in Berlin.

Auf seiner Event-Webseite weist Nintendo klar darauf hin, dass Tickets "nicht übertragbar und unverkäuflich" sind, was aber manche eben nicht davon abhält, sie auf eBay anzubieten.

Es gab zum Beispiel Angebote mit Tickets für die Anspielsession in New York für bis zu 1.000 Dollar, die eBay aber mittlerweile entfernt hat (via VGC). Andere Angebote, etwa für Events in Italien, London oder Madrid, sind nach wie vor verfügbar.

Zumindest für die US-Events soll es auch Wartelisten geben, auf denen man sich eintragen kann, um gegebenenfalls nachzurücken, falls jemand seine Teilnahme absagt.

Hier der komplette Plan für die Nintendo Switch 2 World Tour:

Nordamerika

New York – 4. bis 6. April

Los Angeles – 11. bis 13. April

Dallas – 25. bis 27. April

Toronto – 25. bis 27. April

Europa

Paris – 4. bis 6. April

London – 11. bis 13. April

Mailand – 25. bis 27. April

Berlin – 25. bis 27. April

Madrid – 9. bis 11. Mai

Amsterdam – 9. bis 11. Mai

Ozeanien

Melbourne – 10. bis 11. Mai

Asien

Tokio – 26. bis 27. April

Seoul – 31. Mai bis 1. Juni

Hong Kong – TBD

Taipeh – TBD

Ein Veröffentlichungstermin oder ein Preis für die Nintendo Switch 2 sind bisher nicht bekannt. Weitere Details zur Konsole sollen während einer Direct-Präsentation am 2. April 2025 bekannt gegeben werden.

Publisher Nacon hatte zuletzt in seinem Geschäftsbericht angegeben, dass man zwischen April und September 2025 mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 rechnet.