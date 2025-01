Switch 2 und der mysteriöse neue Knopf auf dem rechten Joy-Con: Könnt ihr euch einen Reim darauf machen?

Die Switch 2 wurde offiziell angekündigt, und diesen Satz habe ich heute sicher schon zehn Mal geschrieben. Doch aus diesem kleinen Teaser lässt sich einfach viel herausholen. Ist euch etwa der neue Knopf auf dem rechten Joy-Con aufgefallen? In einem Leak kurz vor der Enthüllung wurde ebenfalls von einem mysteriösen C-Knopf gesprochen. Was hat es damit nur auf sich?

Eine zusätzliche Taste. Aber wofür?

Im Trailer zur Switch 2 sehen wir die neue Hardware in einem eleganten Schwarz. Die großen, magnetischen Joy-Cons mit einem leicht abgerundeten Design und das Display noch viel größer als zuvor. Abwärtskompatibel soll sie sein, zumindest gilt das für die meisten physischen und digitalen Spiele und technische Details kommen vermutlich erst am 2. April 2025 auf der angekündigten Nintendo Direct. Noch in diesem Jahr, so Nintendo, wird die Konsole auf den Markt kommen.

In einem Leak, der kurz vor der Enthüllung durch die Medien geisterte, die immer wieder als C-Taste bezeichnet wurde. In den geleakten Darstellungen zeigte dieser Knopf den Buchstaben "C". Spekulationen besagen, er könnte mit einer Community-basierten Funktion, wie einem Voice-Chat, zusammenhängen. In den offiziellen Bildern ist davon jedoch nichts zu sehen. Vielleicht hat Nintendo dieses Detail aus der Präsentation entfernt und erklärt auf der kommenden Direct, was es damit auf sich hat. Möglicherweise lagen die Leaker hier auch einfach falsch.

Auch interessant ist, dass Nintendo im Trailer bestätigt, dass es eine Art Maussteuerung auf der Switch 2 geben wird. Im Trailer gibt es auch hieraus einen kleinen Hinweis. So gleiten die beiden Joy-Cons in einer Szene aufrecht stehend über den Boden. Die Handschlaufen sehen dabei sogar ein wenig wie Mauskabel aus. Könnte man sie auf diese Art und Weise also als Maus für die Switch 2 nutzen?

Insgesamt ist und bleibt vieles an der Switch 2 ein Mysterium. Sei es der neue Schalter, einige Funktionen oder viel wichtiger noch - die technischen Spezifikationen. Bis zum 2. April müssen wir uns da aber wohl noch gedulden.