Switch 2 wird abwärtskompatibel: Nintendo bestätigt auch Switch-Online-Service

Schon seit vielen Monaten warten wir auf neue Details zur Nintendo Switch 2 und so langsam scheinen die ersten kleineren Informationswellen auf uns zuzurollen. Immerhin wird die neue Konsole noch in diesem Geschäftsjahr angekündigt. Doch auch, wenn das heißt, dass wir noch mehrere Monate auf eine volle Enthüllung warten, gibt es schon jetzt ein extrem interessantes Detail. So soll der Nachfolger der Switch endlich abwärtskompatibel sein.

Endlich! Abwärtskompatibilität bestätigt

Wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa auf Twitter bestätigte, wird die Switch 2 mit der aktuellen Switch abwärtskompatibel sein. Ihr könnt also alle eure gekauften Switch-Spiele auch auf der Nachfolgekonsole zocken. Auch Nintendo Switch Online wird auf der neuen Konsole verfügbar sein.

"Hier spricht Furukawa", heißt es im Beitrag des Nintendo-Präsidenten. Auf dem heutigen Corporate Management Policy Briefing haben wir angekündigt, dass Nintendo Switch-Software auch auf dem Nachfolger von Nintendo Switch spielbar sein wird."

古川です。本日の経営方針説明会で、Nintendo Switchの後継機種ではNintendo Switch向けソフトも遊べることを公表しました。また、Nintendo Switch Onlineも後継機種で引き続きご利用いただけるようにします。これらNintendo Switchとの互換性を含む後継機種の詳しい情報は、後日改めてご案内します。 — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024

"Nintendo Switch Online wird auch auf dem Nachfolger von Nintendo Switch verfügbar sein. Weitere Informationen über den Nachfolger von Nintendo Switch, einschließlich seiner Kompatibilität mit Nintendo Switch, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."

Diese Details dürften wir bis Ende März 2025 erhalten. Hier endet das aktuelle Geschäftsjahr von Nintendo. Das bestätigte Furukawa während der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen. Ob wir noch in diesem Jahr von der neuen Konsole hören? Oder ob Nintendo lieber das Weihnachtsgeschäft abwartet?

Mit einem Release in diesem Geschäftsjahr ist schon fast nicht mehr zu rechnen. In einem Bericht von GI.biz-Journalist Chris Dring schreibt dieser sogar: "Kein Entwickler, mit dem ich gesprochen habe, rechnet damit, dass die Konsole noch in diesem Geschäftsjahr auf den Markt kommt."

"Eine Reihe von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, hoffen, dass es im April oder Mai herauskommt, also Anfang nächsten Jahres, nicht spät. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns einen späten Start von Switch 2 will, denn wir alle wollen eine neue Nintendo-Konsole, jeder ist sehr aufgeregt deswegen, und wir wollen nicht, dass Grand Theft Auto 6 und Switch und all diese Dinge übereinander kommen."