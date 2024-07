Switch Online: Nintendo erweitert GBA-Katalog um drei Spiele

3 classic games featuring Starfy, the prince of Pufftop, are now available to play for #NintendoSwitchOnline + Expansion members!#GameBoyAdvance:

☑️ Densetsu no Starfy 1

☑️ Densetsu no Starfy 2

☑️ Densetsu no Starfy 3 pic.twitter.com/x456oKT2OP