Switch-Spiele im Showdown Sale: Monster Hunter bis Mario Party stark reduziert!

Eigentlich könnte man sich im Sommer auch an den See legen, aber gerade ist es schon verflucht heiß - vielleicht also lieber drinnen verschanzen und beim gemeinsamen Zocken mit den Freunden Zeit verbringen. Oder wie wäre es, gemütlich im Garten auf der Switch in andere Welten abtauchen?

Gerade für die Sommerferien liefert der Nintendo Store jetzt Multiplayer-Spiele im Showdown Sale im Angebot um bis zu 80 % reduziert, aber auch noch jede Menge andere Titel günstiger, die ihr großteils auch gemeinsam zocken könnt.

Hier findet ihr sämtliche aktuellen Angebote.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga für 44,99 Euro

Minecraft Dungeons für 19,99 Euro

Monster Hunter Rise für 29,99 Euro Euro

Just Dance 2022 für 25,19 Euro/li>

Super Mario Party für 41,99 Euro

Super Mario 3D World + Bowser's Fury für 39,99 Euro

Among Us für 3 Euro

New Super Mario Bros. U Deluxe für 39,99 Euro

Crypt of the NecroDancer für 3,99 Euro

Tetris Effect: Connected für 23,99 Euro

Diablo 3: Eternal Collection für 29,99 Euro

WarioWare: Get It Together für 34,99 Euro

Pokémon Tekken DX für 41,99 Euro

Yoshi's Crafted World für 39,99 Euro

ARMS für 39,99 Euro

Mario Tennis Aces für 39,99 Euro

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order für 39,99 Euro

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch für 18,89 Euro

51 Worldwide Games für 27,99 Euro

Wie wäre es mit einem Sommerurlaub in einer weit entfernten Galaxis? LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist jetzt reduziert.

Der Showdown-Sale enthält noch weitere große Rabatte, es lohnt sich also sehr, die Angebote diese Woche einmal im Auge zu behalten.