System Shock: Die Zukunft der Reihe liegt in den Händen von Tencent

Was mit System Shock 3 passiert und wie es in Zukunft mit der Reihe weitergeht, liegt nach Angaben der Nightdive Studios (System Shock Remake) alleine an Tencent.

System Shock 3 war mehrere Jahre lang bei Otherside Entertainment in der Entwicklung, seit 2020 haben wir nichts Neues mehr dazu gehört.

Eine Frage des Willens

Auf der gamescom erklärte Nightdives CEO Stephen Kick gegenüber VGC, dass die Rechte an System Shock 3, die ursprünglich an Otherside vergeben wurden, später an Tencent verkauft wurden. Wie es mit Teil drei weitergeht, liegt also in den Händen des chinesischen Gaming-Giganten.

"Als wir ursprünglich die Rechte am Franchise erwarben, lizenzierten wir die Rechte für das dritte Spiel an Warren [Spector] und Paul [Neurath] von Otherside. Sie haben dann später ihre Rechte an Tencent verkauft", sagt er.

"Tencent hat also derzeit die Rechte am dritten Spiel und wir haben die Rechte für das Remake des ersten Spiels und möglicherweise ein Remake des zweiten Spiels. Das ist so ziemlich der aktuelle Stand der Dinge."

Ob Spector oder Neurath noch in irgendeiner Form an System Shock 3 beteiligt sind oder sein könnten, weiß Kick nicht.

Ebenso hätte Tencent ihm zufolge die Möglichkeit, nach dem dritten Teil weiterzumachen: "Ich denke, sie könnten technisch gesehen auch 4 und 5 machen, aber sie müssten zuerst 3 machen. Wir werden sehen."

Nightdive arbeitet indes weiterhin am Remake von System Shock, das aber nach wie vor keinen konkreten Release-Termin hat.