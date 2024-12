Tales of-Remaster-Projekt: Bandai Namco will weitere Neuauflagen seiner Klassiker ermöglichen

Die Tales of-Serie feiert ihr 30-jähriges Jubiläum, ein Anlass, den Bandai Namco mit großen Neuigkeiten ehrt. Mit dem Tales of Remastered Project plant der Publisher, ältere Klassiker der beliebten Rollenspiel-Reihe auf moderne Plattformen zu bringen. Ziel ist es, die Titel regelmäßig neu aufzulegen, um sowohl Fans nostalgische Erlebnisse zu bieten als auch neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern.

Ein Klassiker kehrt zurück

Den Auftakt macht Tales of Graces f Remastered, das am 17. Januar 2025 erscheint. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam verfügbar sein. Neben der technischen Überarbeitung bringt die Neuauflage auch praktische Quality-of-Life-Features mit sich. Dazu zählen automatisches Speichern, verschiedene Skip-Optionen und einstellbare Feindbegegnungen. Diese Anpassungen sorgen dafür, dass das ursprünglich 2009 erschienene Spiel nicht nur moderner wirkt, sondern auch zugänglicher für neue Spieler wird. Nach Tales of Vesperia: Definitive Edition und Tales of Symphonia HD Remaster ist Tales of Graces f der dritte Titel, der neu aufgelegt wird.

Bandai Namco setzt auf Kontinuität

Um das Projekt langfristig umzusetzen, hat Bandai Namco eine dedizierte Entwicklungsabteilung eingerichtet. In einem Livestream auf YouTube sprach der Serienproduzent Yusuke Tomizawa über die Zukunft der Reihe, so sollen die Remaster zukünftig "ziemlich konstant" erscheinen. Zwar wurden bisher keine weiteren Titel offiziell bestätigt, doch die Spekulationen der Fans laufen auf Hochtouren. Besonders oft genannt werden Klassiker wie Tales of the Abyss, Tales of Hearts, Tales of Legendia sowie die beiden Tales of Xillia-Spiele. Für viele Fans wären diese Spiele ein absolutes Highlight.

Mit dem Remastered Project zeigt Bandai Namco klar, dass sie die Serie auch für neue Spieler zugänglicher machen möchte. Die Mischung aus technischen Verbesserungen, aber auch Nostalgie dürfte die Herzen vieler älterer Fans höher schlagen lassen. Auch wenn die konkreten Pläne noch vage sind, können sich Spieler auf Neuauflagen freuen. Für Fans ist es ein deutliches Zeichen, dass Bandai Namco seine Tales of-Serie nicht vergessen hat.