Die Hobbits müssen warten, Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game wurde verschoben!

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game erscheint nicht mehr in diesem Jahr.

Zuletzt war die Veröffentlichung des Spiels in der zweiten Jahreshälfte 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch geplant.

Mehr Zeit erforderlich

"Wir alle hier bei Wētā Workshop freuen uns darauf, dass ihr euch uns im Auenland anschließt, einer friedlichen Ecke der Welt von J. R. R. Tolkien. Wenn ein neuer Hobbit Wasserau zum ersten Mal betritt, möchten wir, dass dieser Moment genau so ist, wie ihr es euch erhofft", heißt es.

Man brauche noch mehr Zeit, um seine Vision für das Ziel zu verwirklichen. Aufgrund dessen soll es nun "Anfang 2025" erschinen.

Mehr vom Spiel bekommt ihr aber schon in wenigen Tagen zu sehen. Am 22. September 2024, dem Hobbit Day, findet ein Showcase zum Spiel statt.

Ab 19:30 Uhr zeigt man euch auf Twitch, YouTube, X und TikTok mehr von den Features, darunter Kochen, Fischen, Handeln und so weiter.