Tales of the Shire verspätet sich erneut, um den lieben Hobby-Hobbits das gemütlichste und leckerste Erlebnis zu bieten - Natürlich geht es mal wieder ums Essen, so kennt man die haarigen Auenland-Bewohner

Nicht die schönste Nachricht, die wir am Frühstückstisch erfahren mussten, aber auch keine völlig ungenießbare Meldung. Tales of the Shire: A Lord of The Rings Game verzögert sich um einige Monate. Ursprünglich sollte die Lebenssimulation im Auenland bereits nächsten Monat erscheinen, jetzt gibt es ein neues Release-Datum. Erst am 29. Juli 2025 soll der Titel erscheinen. Das ist ein dicker Brocken zum Verdauen.

Tales of the Shire Genre: Lebenssimulation

Plattform: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Release: 29. Juli 2025

Entwickler / Publisher: Weta Workshop / Private Division

Tales of the Shire kommt nie zu spät, ebensowenig zu früh ...

"Ein gutes Hobbit-Festmahl braucht seine Zeit und so auch Tales of the Shire", so beginnt das Statement von Entwickler Weta Workshop Game Studio auf dem offiziellen X-Account des Spiels. "Wir benötigen etwas mehr Zeit, um sicherzustellen, dass jeder Hobbit auf jeder Plattform dieselbe gemütliche Erfahrung erleben kann. Das Spiel wird nun am 29. Juli 2025 erscheinen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wir wollen, dass sich das Spiel wie eine warme Umarmung aus Mittelerde anfühlt und wir sorgen dafür, dass ihr euch, egal, wo ihr spielt, im Auenland wie zuhause fühlt. Von den flauschigen Füßen bis hin zu fluffigen Kuchen wird jedes Detail perfekt sitzen. Wir bedanken uns für eure Geduld und können es kaum erwarten, dass ihr das Leben im Auenland im Sommer endlich erleben könnt. In der Zwischenzeit könnt ihr euren Tisch richten, euer Silberbesteck polieren und euch auf ein großes Festmahl vorbereiten, das einem Hobbit würdig ist!"

Ein absolut süßer Text mit einer bitteren Note. Die Kommentare unter dem Beitrag sind gemischt. Es ist mittlerweile die zweite Verschiebung und das sehen einige Fans als schlechtes Omen für die Qualität des Spiels. Viele andere sind genau der gegensätzlichen Meinung. Gut Ding will Weile haben und die Entwickler sollen sich ruhig die Zeit nehmen, die der Titel braucht, um wirklich großartig zu werden. Sie freuen sich nun umso mehr auf den Sommer.

In Tales of the Shire könnt ihr euer Leben im Auenland selbst gestalten. Ihr könnt eure haarigen Füße aus eurem Hügel schwingen und die ruhige Gegend erkunden, euer rundes Heim dekorieren und die schöne Natur pflegen und genießen. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die ein Hobbitleben zu einem wirklich guten machen. Und falls ihr einen goldenen Ring findet - Finger weg!!!