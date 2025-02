Tankhead erinnert sich noch bestens an die vielen 7/10 Geheimtipp-Spiele von Anfang der 2000er. Wie steht es mit euch?

Wer von euch mit Videospielmagazinen aufgewachsen ist, die von der gedruckten Sorte, erinnert sich vielleicht noch an sowas: Ein 7/10 Spiel, von dem man noch nie gehört hatte, dessen Spielprinzip oder Gestaltung dann aber einen Nerv trafen und eine ungeahnte Anziehung ausübten. Ich hatte Dutzende davon und sie hießen dann Kessen, Anachronox oder Red Dog. Ich drückte mir die Nase an den Seiten meiner Magazine platt. Eigentlich ein Wunder, dass mein Riecher heute eine normale Farbe hat.

Jedenfalls: Es waren immer so Spiele, die nicht jeder hatte oder wollte, die oft auch gravierende Probleme hatten. Und über die man nicht viel wusste, weil niemand hierfür die Werbetrommel rührte. Oft waren es Spiele, die entweder recht kurz waren, nicht komplett ausgereift, wiederholungsanfällig oder hässlich wie die Nacht. Aber oft hatten sie das gewisse Etwas, eine Idee, die faszinierte und wegen der man sie sich diese Titel schöner dachte, als sie vielleicht waren. Ich treffe heute nicht mehr häufig auf solche unausgegorenen Geheimtipps (was sicher auch für die hohe Qualität spricht, die mittlerweile selbst kleinere Studios erreichen) – aber kürzlich war es mal wieder so weit:

Epic-exklusive Maschinenjagd

Dieser Tage entdeckte ich im Epic Store etwas, das zu gut aussah, um wahr zu sein. Und eigentlich war es das auch. Aber insgesamt hatte ich meinen Spaß hiermit. Tankhead heißt das gute Stück und obwohl es einige Roguelite-Elemente hat, fand ich es doch wahnsinnig originell und zugleich erfrischend klassisch. Es drückte bei mir ein paar Knöpfe, auf denen sich schon eine Menge Staub angesammelt hatte. Und das, obwohl es nicht zu knapp Probleme hat.

Das Grundkonzept ist schnell erklärt: Ihr seid Pilot einer kleinen schwebenden Drohne, die die Kontrolle über einen (zu Beginn) leichten Panzer übernimmt, euer echter Körper, vermute ich mal, liegt irgendwo in einem Cyber-Sarkophag. Mit Drähten im Ohr und einer Beatmungsmaske auf der Nase und steuert mit dem Hirn eben diese fliegende Frisbee durch eine postapokalyptische Landschaft. Vom Hub aus – wo euer robotischer Auftraggeber wohnt, fahrt ihr zu Beginn mit einem leichten Panzer zu Einsätzen, wo ihr gegnerischen Kampffahrzeugen Komponenten abballert, um sie wiederum an euer Fahrzeug zu schrauben.

Außerdem sammelt ihr das Element Elerium-115 und wenn euch das bekannt vorkommt, dann habt auch ihr mal X-Com gespielt. Es ist aber mehr ein Easter Egg als alles andere. Na gut, natürlich ist es auch die In-Game-Währung, mit der ihr euch neue Ausrüstung kauft, was sowohl vor einem Einsatz in der Zentrale als auch zu Felde in zufällig verteilten Shops mit ebenso zufälliger Ware passieren kann. Außerdem setzt es XP, die euch im Level aufsteigen lassen und dadurch neue Komponenten freischalten, sowie Chips für gründliche Erkundung, mit denen ihr frische Perks und Fähigkeiten für euren Panzer kauft. Schlägt eure Mission fehl – auf jeder der drei offenen Karten ist es die Jagd auf einen gigantischen Boss –, rüstet ihr euch ein bisschen auf und versucht es noch einmal. In der Hoffnung auf bessere Waffen-Drops.

Und was soll ich sagen, ihr fahrt also mit einem vierrädrigen “Panzer” durch weite, postapokalyptische Landschaften, trefft auf zufällige Mobs aus Drohnen und anderen Panzern, erkundet erstaunlich detaillierte Anlagen, lest einiges mit viel Liebe geschriebenes Lore und hofft, dass ihr euren Konkurrenten besonders gute Panzerung, schnelle oder gut geschützte Motoren sowie Räder abknüpft. Auch findet ihr an bestimmten Loot-Containern neben stärkeren Hauptwaffen auch Unterstützungswaffen, die einem Cooldown unterliegen und Nebenwaffen, denen nach kurzer Einsatz die Munition ausgeht und die man dann ersetzen muss.

Die Routine setzt zu schnell ein

So erfüllt ihr dann Haupt- und Nebenziele, besiegt zufällig erscheinende Mobs und versucht im Anlauf auf den Boss zu der Waffenkombination zu kommen, die Erfolg in der finalen Schlacht verspricht. Der größte Clou des Spiels ist wohl der Wechsel zwischen dem Gameplay als klobiger Panzer und als mobile Hover-Drohne. Denn alle Teile nehmt ihr als Drohne per Traktorstrahl physisch von den Vehikeln ab oder sammelt sie in der Welt und bringt sie an, wo ihr sie haben wollt. Das hat etwas nettes Haptisches, weil man sich auch um Munition kümmern muss und Reparaturen müsst ihr oft manuell ausführen.

Das Herumfahren und Erkunden als Panzer macht eine Menge Spaß, denn das Anvisieren von Schwachpunkten an Feinden lohnt sich – und ich habe ohnehin eine Schwäche für altmodische Fahrzeug-Action. Später schaltet man coole Upgrades frei, etwa das, bei dem sich der Panzer selbst aufbockt, um über hohe Deckung hinwegzuschießen, nur um danach wieder dahinter zu verschwinden. Diese Art der Progression mag ich.

Leider nutzt sich Tankhead in der Wiederholung auch irgendwann ab, denn die Zahl der möglichen Konfigurationen an Waffen ist überschaubar und viele Aufgaben geraten bald zur Pflichtaufgabe. Hier hätten mehr Zufallselemente und eine detailliertere Individualisierung des Fahrzeugs geholfen, denn hat man die drei Missionen durch (was sehr schnell geht, nachdem der Knoten einmal geplatzt ist), gibt es nicht viel, was hieran noch Spaß machen würde. Ich hätte mir beim Drohnen-Gameplay zudem ein wenig mehr Spannung gewünscht, schließlich ist man komplett wehrlos. Aber da fehlt es etwas an Steuerungsfinesse, damit man in dieser verletzlichen Form wirklich Spaß hat.

Ein Spiel, dem man einen zweiten Versuch wünschen würde

Auch waren mir die Runs ein wenig zu lang, das Aufrüsten nimmt zu viel Zeit in Anspruch, die unterschiedlichen Builds ähneln sich zu sehr und immer wieder kommt es zwischen den coolen Kämpfen zu einiger Downtime in hübsch gestalteten Dungeon-Bereichen, die man leider schon zu oft gesehen hat.

Alles in allem ist Tankhead ein vielversprechendes Konzept auf der Suche nach dem Dreh, der ihm etwas mehr Tiefe und Langlebigkeit verpassen würde. Man kann das Spiel, das Tankhead gerne wäre (oder von dem ich wünschte, dass es das wäre), in der Ferne schon ziemlich gut erkennen, auch wenn Entwickler Alpha Channel nicht so recht den Weg dorthin wusste. Als Idee bewundere ich es jedenfalls und weiß es zu schätzen, denn vieles lief hier richtig: Das grundlegende Gameplay macht Spaß, die Gestaltung gefällt mir ausgesprochen gut, die Grafik ist auf der Höhe der Zeit und sogar die Geschichte wird streckenweise richtig interessant. Aber am Ende ist es eines dieser Spiele, die schon Anfang der 00er Jahre eher ein Fall für die Videothek waren – oder die man eben auf ewig auf den Seiten eines Magazins anschmachtete.