Tauschen in Pokémon TCG Pocket: Trading kommt Anfang 2025

The Pokémon Company hat eine Tauschfunktion für das beliebte Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket angekündigt.

Ihr müsst aber noch ein bisschen darauf warten, denn nach Angaben des Unternehmens wird die Tauschfunktion im Januar 2025 in der App eingeführt.

Bald Pokémon tauschen in Pokémon TCG Pocket

Es wird jedoch erst einmal langsam losgehen. Der Ankündigung zufolge könnt ihr anfangs nur "bestimmte Karten" tauschen.

Doch dabei bleibt es nicht, die Funktion soll schrittweise erweitert werden, damit vergrößert sich dann auch der Pool an Karten, die ihr tauschen könnt.

"Wir beabsichtigen, im Januar 2025 eine Funktion einzuführen, mit der bestimmte Karten getauscht werden können", heißt es. "Wir planen, die Auswahl der Karten, die getauscht werden können, schrittweise zu erweitern."

Darüber hinaus wird bestätigt, dass es noch vor Ende 2024 neue Boosterpacks im Spiel geben wird. Das hatte zuletzt bereits ein Leak angedeutet, in dem zugleich davon die Rede war, dass die erste Erweiterung im Januar 2025 erscheinen soll. Das hat The Pokémon Company in seinem neuesten Update allerdings noch nicht bestätigt.

"Außerdem haben wir neben der hier vorgestellten Handelsfunktion weitere neue Funktionen in der Entwicklung", teilt man mit. "Wir planen, weitere Details über das Update bekannt zu geben, sobald der Termin für das Hinzufügen dieser Funktionen endgültig feststeht, also freut euch darauf."

Weiterhin schrieb man im Community-Update: "Zunächst einmal möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns bei allen zu bedanken, die auf die Veröffentlichung gewartet haben, sowie bei allen, die das Spiel ausprobiert haben. Wir arbeiten weiter an der Entwicklung und dem Betrieb des Spiels, damit jeder noch mehr Spaß daran hat, und wir planen, auch in Zukunft eine Vielzahl von Events im Pokémon Sammelkartenspiel Pocket zu veranstalten."