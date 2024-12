Täuschung im Nintendo eShop: Nachahmer von Black Myth: Wukong sorgt für Ärger

Das Problem von Nachahmerspielen im Nintendo eShop sorgt erneut für Schlagzeilen. Wukong Sun: Black Legend, ein Spiel, das sich offensichtlich an Black Myth: Wukong orientiert, ist im Nintendo eShop aufgetaucht. Diese Nachahmungen täuschen Käufer und sorgen für wachsende Kritik in der Gaming-Community.

Täuschende Ähnlichkeiten sorgen für Ärger

Wukong Sun: Black Legend soll am 26. Dezember 2024 erscheinen und weist trotz seines 2D-Plattformer-Gameplays auffällige Ähnlichkeiten zum Original auf. Besonders der Titel und das Werbematerial könnten unwissende Spieler in die Irre führen. Viele Fans von Black Myth: Wukong haben ihren Unmut über soziale Medien geäußert. So schireb der Reddit User shadow0wolf0: "Handelt es sich um einer dieser Rip-Off-Filme, bei denen der Name des Originals leicht verändert wird, um potenzielle Käufer zu verwirren?". Sie werfen den Entwicklern vor, bewusst den Namen des beliebten Actionspiels von Game Science auszunutzen, um Käufer zu täuschen und sich durch den Erfolg des Originals zu bereichern.

Dieser Vorfall ist jedoch kein Einzelfall. Bereits im September 2024 erschien ein weiteres Spiel namens Wukong’s Child: Monkey King Myth, das ebenfalls als Nachahmung kritisiert wurde. Kritiker bemängeln, dass derartige Kopien häufig durch einfache Reskins bestehender Spiele entstehen und dennoch in großen Online-Stores angeboten werden. Trotz der wiederholten Beschwerden hat sich Nintendo bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch der Publisher von Wukong Sun: Black Legend, Global Game Studio, schweigt zu den Anschuldigungen.

Das offizielle Artwork zu Wukong Sun: Black Legend.

Enttäuschung nach Game Awards

Feng Ji, der CEO von Game Science und Produzent von Black Myth: Wukong, hat sich kürzlich ebenfalls geäußert – wenn auch in einem anderen Kontext. Er zeigte sich enttäuscht über die fehlende Nominierung seines Spiels für den Titel "Spiel des Jahres" bei den Game Awards. "Die Spiele, die in diesem Jahr nominiert waren, waren alle außergewöhnlich, aber ehrlich gesagt, kann ich immer noch nicht herausfinden, was die Kriterien für das Spiel des Jahres waren. Ich habe das Gefühl, dass ich den ganzen Weg hierher umsonst gekommen bin", schrieb er in einem Beitrag auf Weibo.(Die Übersetze-Version könnt ihr bei Reddit finden. Dennoch konnte Black Myth: Wukong zwei Preise gewinnen: Best Action Game und Players’ Voice.

Nachahmerspiele bleiben ein großes Problem für die Spielebranche. Sie schaden nicht nur Entwicklern, sondern auch Käufern, die unabsichtlich auf minderwertige Kopien hereinfallen. Ob Nintendo oder betroffene Publisher Maßnahmen ergreifen, bleibt abzuwarten. Viele Fans fordern jedoch dringend strengere Kontrollen und einen besseren Schutz vor solchen Täuschungen, um das Vertrauen in digitale Stores zu wahren.