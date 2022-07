Teenage Mutant Ninja Turtles: Ein erster Blick auf die Retro Cowabunga Collection

Mit der Retro Cowabunga Collection bringen Digital Eclipse, Konami und Nickelodeon 13 alte Spiele von den Teenage Mutant Ninja Turtles auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und Steam.

Die Schildkröten-Ninjas kommen zurück

Im März wurde die Retro-Kollektion auf der State of Play angekündigt und lässt Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo in 8-Bit-, 16-Bit- und in vollem Arcade-Glanz erstrahlen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Digital Eclipse wird die Sammlung der 13 Retro-Titel herausbringen. Hier seht ihr eine vollständige Liste der Turtles-Spiele in der Retro Cowabunga Collection und die Plattform, auf der sie ursprünglich verkauft wurden:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Bei diesem Paket dürft ihr euch über zusätzliche Verbesserungen freuen. Dazu zählen etwa Online-Versionen einiger Spieler, lokaler Koop, die Möglichkeit jederzeit zu speichern und zurückzuspulen, elf regionale japanische Versionen, eine Tastenbelegung, Bilder und Skizzen aus der Entwicklung sowie andere nostalgische Inhalte zu den Ninja-Schildkröten.

Das Paket soll noch in diesem Jahr erscheinen und wird 39,99 Dollar kosten. Ihr könnt euch zwischen der digitalen und physischen Version entscheiden.