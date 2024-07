Tekken 8: Beliebter Charakter kommt mit kostenlosem neuen Story-Kapitel zurück

Während der EVO 2024 hat Bandai Namco einige Neuigkeiten zu Tekken 8 angekündigt.

Unter anderem wurde Heihachi Mishima als nächster DLC-Charakter für das Prügelspiel bestätigt.

Heihachi Mishimas Rückkehr in Tekken 8

Nach Eddy Gordo und Lidia Sobieska ist Heihachi Mishima somit der dritte DLC-Charakter für Tekken 8, er soll im Herbst 2024 veröffentlicht werden.

Gleichzeitig wird man mit einem kostenlosen Update ein neues Kapitel zum Story-Modus von Tekken 8 hinzufügen.

"In 'The Dark Awakens' wird der Konflikt zwischen den Familien Kazama und Mishima fortgeführt", heißt es.

Ebenfalls im Herbst 2024 beginnt eine Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Nike. Im Zuge dessen kommen neue In-Game-Inhalte ins Spiel, darunter die von Jin Kazama und Kazuya Mishima inspirierten Nike Air Foamposite One Sneakers.

Zu guter Letzt wurde noch der Austragungsort des Finales der Tekken World Tour 2024 bekannt gegeben. Das große Finale findet demnach am 8. Dezember 2024 in Tokio statt. Die Group Stages für globale und regionale Leaderboards beginnen am 5. Dezember 2024.