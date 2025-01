Tempest Rising treibt mir die Tränen in die Augen - Und zwar vor Freude, denn es spielt sich wirklich wie das moderne Command & Conquer, das uns EA nicht geben kann oder will

Findet ihr nicht auch, dass das letzte wirklich gute Command & Conquer schon viel zu lange her ist? Die C&C Remastered Collection von 2020 zähle ich hier bewusst nicht mit. Die war zwar klasse, aber eben nicht gänzlich neu. Und ich rede sicherlich nicht von Tiberian Twilight, das 2010 erschien. Wenn schon, dann eher Alarmstufe Rot 3 aus dem Jahr 2008. Aber wie gesagt: Viel zu lange her. Seitdem weiß Electronic Arts (mit Ausnahme der Remasters) nichts Gescheites mit der Reihe anzufangen. Oder man will einfach nicht. Keine Ahnung. Umso dankbarer bin ich dafür, dass es demnächst Tempest Rising gibt, denn das könnte ein perfektes, modernes C&C werden.

Tempest Rising Genre: Echtzeitstrategie

Plattform: PC

Release: 24. April 2025

Entwickler / Publisher: Slipgate Ironworks / 3D Realms, Knights Peak

Wie ein modernes Command & Conquer aussehen sollte

Ja, letztlich orientiert sich Tempest Rising natürlich stark an einem der besten Vertreter des RTS-Genres, aber daran ist ja nichts falsch, oder? Schließlich kann man von den Besten ganz gut lernen. Und es sollte sich auch niemand zu sehr auf die Bezeichnung "C&C-Klon" versteifen, die wird dem Spiel nicht gerecht. Es adaptiert eine bekannte, funktionierende Formel, baut darauf sein eigenes Ding auf und soll damit sicherlich nostalgische Gefühle bei manchen Fans wecken, doch genauso gut alle anderen RTS-Interessierten vor den Bildschirm locken.

Und das gelingt ihm ganz gut, wovon ich mich jüngst anhand der neuesten Multiplayer-Demo selbst überzeugen konnte. Besagter Online-Part verspricht genau das, was ihr euch von einem schnellen RTS erwartet: Übersichtliche Maps, Ressourcen sammeln, Basis und Einheiten bauen und den Gegner überfallen. Zum Beispiel im Ranked-Matchmaking, das in der Demo zwar auf 1vs1 beschränkt ist, später jedoch ebenso 2vs2 unterstützen soll.

Mehr Spielerinnen und Spieler sind in Custom- oder Skirmish-Matches verfügbar. Während ihr in Ranked-Spielen an eurem eigenen Rang arbeitet, könnt ihr bei den Custom-Matches eigene Lobbys erstellen und dabei begrenzt Optionen festlegen. Das betrifft zum Beispiel die Größe der Startarmeen, das zu Beginn verfügbare Geld oder die Siegbedingungen. In Skirmish-Matches spielt ihr erwartungsgemäß gegen die KI auf drei wählbaren Stufen und auf der Vier-Spieler-Map sind hier Modi wie 2vs2, 3vs1 oder Free for all möglich.

Tempest Rising - Screenshots 1 of 4 Attribution

Schnell drin im Spiel

Im Grunde also die Basics dessen, was man sich von einem Echtzeitstrategiespiel mit diesem großen Vorbild erwarten kann. Und es braucht nicht lange, bis man drin ist. Wer jemals ein Command & Conquer gespielt hat, findet sich sofort zurecht. Baut schnell Kraftwerk und Raffinerie, um Ressourcen zu sammeln, dann mehr und mehr Gebäude, um neue Einheitentypen und Verteidigungsanlagen freizuschalten. Eure Armee wächst ebenfalls Stück für Stück - aufgeteilt in Infanterie, Fahrzeuge und Luftwaffe - und dann geht’s ans Eingemachte.

Stein, Schere, Papier ist der Kern des Spiels und ihr habt unterschiedliche Einheitentypen, die jeweils über entsprechende Stärken und Schwächen verfügen. Es kommt letztlich ebenso sehr auf die Größe eurer Armee wie auf eine ausgewogene Mischung an. Der größte Stoßtrupp wird euch wenig bringen, wenn euer Gegner ausreichend vom perfekten Gegenstück aufs Schlachtfeld bringt. Ihr kennt das Spielchen, es unterscheidet sich nicht groß von anderen Genrevertretern. Wie im Vorbild gibt es leichte Variationen, etwa bei der Art der Verteidigungsanlagen oder den Einheitentypen. Während eine Seite zum Beispiel auf eine feste Raffinerie setzt, müsst ihr bei der anderen ein mobiles Erntesystem errichten. Anders gesagt: Die Fraktionen sind asymmetrisch aufgebaut und spielen sich somit etwas unterschiedlich.

Und das alles läuft hier butterweich, nahtlos und man kommt direkt wunderbar klar. Am Rand habt ihr die bekannte Bauleiste, darüber die Übersichtskarte und mit den Doktrinen könnt ihr noch ein paar besondere Effekte oder Boni auslösen. Vom Feeling her trifft man hier wirklich den Nagel auf den Kopf, das Spiel sieht obendrein hübsch aus, liefert eine gute Performance und der fetzige Soundtrack im Hintergrund passt wie die Faust aufs Auge - kein Wunder, schließlich stammt er von C&C-Veteran Frank Klepacki. Ja, vielleicht nerven euch die ganzen Vergleiche mittlerweile, aber man kommt einfach nicht drumherum.

Ein Planet voller Konflikte

Worum geht es letztlich? Nun, Tempest Rising bietet mehr als nur Multiplayer, in zwei jeweils elf Missionen langen Kampagnen bekämpfen sich im fertigen Spiel die Tempest Dynasty (osteuropäische und asiatische Länder) und die Global Defense Force (USA, Kanada und Westeuropa). Beiden Fraktionen´geht es zugleich auch um das mysteriöse Material Tempest, das auf dem Planeten wächst. Erinnerungen an Tiberium werden wach. Und in den Schatten lauern (natürlich) noch andere Gefahren, ihr sollt mehr über den Tempest-Ursprung erfahren und dann kommt später noch eine dritte Fraktion hinzu.

Zwischen den Missionen der Kampagne bekommt ihr wiederum Zwischensequenzen zu sehen und Anführer reden mit euch, um euch über eure aktuellen Ziele auf dem Laufenden zu halten. Hach, all die Nostalgie…

Die Aussicht auf Tempest Rising macht mich aktuell wirklich glücklich, denn das hier scheint genau das zu werden, was ich mir schon seit vielen Jahren von EA in Sachen Command & Conquer erhoffe. Und das Spiel soll zum Release gerade mal 39,99 Euro kosten. Kann dieser Deal noch besser werden? Tempest Rising spielt sich in der neuen Multiplayer-Demo schon richtig gut, mit unterschiedlichen Spielstilen bei den Fraktionen, wobei natürlich dennoch alles auf dem bekannten RTS-Spielprinzipien beruht. Momentan sehe ich nicht, was hier noch groß schief gehen könnte, wenngleich die finale Version natürlich immer Probleme machen oder die Missionen langweilig sein können. Da muss man noch ein bisschen abwarten, doch ich würde sagen, hier besteht Anlass zu viel Optimismus. Und wir müssen nicht mehr lange darauf warten. Es wird auch Zeit!