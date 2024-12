Terraria: Update 1.4.5 verspätet sich und erscheint erst nächstes Jahr

Das kleine Pixelart-Survival-Adventure Terraria von Entwickler Re-Logic soll mit Patch 1.4.5 ein neues Update erhalten. Leider müssen Fans des beliebten Spiels aus dem Jahr 2011 bis zum nächsten Jahr warten, denn wie der Entwickler in einem Statement schreibt, wird sich der Release des Updates noch etwas hinauszögern.

Terraria erhält sein Update erst 2025

Es geht gut voran. Das Team von Terraria nähert sich dem Ende der Entwicklungsarbeiten für das Update, doch eine Veröffentlichung in diesem Jahr bleibt dennoch unwahrscheinlich. Re-Logic möchte niemanden "zum Crunchen zwingen" und die Mitarbeiter lieber ganz entspannt in den Weihnachtsurlaub entlassen können.

"Die Arbeit an den finalen Listen der einzelnen Entwicklerteammitglieder nähert sich dem Ende, was ein großer Fortschritt ist", schreibt Ted 'Loki' Murphy im Steam-Forum. "Trotzdem sind wir uns ziemlich sicher, dass Terraria 1.4.5 auf keinen Fall mehr in diesem Jahr erscheinen wird."

"Um es kurz zu machen: Veröffentlichungen zum Jahresende (vor allem, wenn man versucht, die Veröffentlichung auf PC, Handy und Konsole zu synchronisieren UND dies weltweit zur gleichen Zeit zu tun) sind aufgrund von Review-Zyklen, frühzeitiger Abreise der Leute in den Urlaub usw. mit Gefahren verbunden."

"Wir hatten gehofft, dass wir die Dinge vor dem Chaos am Jahresende unter Dach und Fach bringen können, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir werden auch niemanden in unserem oder einem anderen Team dazu zwingen, für eine willkürliche Frist zu arbeiten. Das heißt, das nächste Terraria-Update wird im Jahr 2025 erscheinen."

Re-Logic möchte auch weiterhin ein Studio sein, "bei dem die Qualität an erster Stelle steht, also werden wir uns die Zeit nehmen, die nötig ist, damit sich jedes Update ‚genau richtig‘ anfühlt... und wir denken, dass jeder diese Zeit und Sorgfalt zu schätzen weiß, sobald das Update veröffentlicht ist."

In Terraria baut, grabt, erkundet und kämpft ihr. Die Schaufel darf hier als Ausrüstung also nicht fehlen! Immer mehr Ressourcen erhaltet ihr und könnt damit riesige Burgen und Schlösser bauen. Der Titel soll nächstes Jahr mit Palworld an einem Crossover zusammenarbeiten. Über diese ist bisher allerdings nur wenig bekannt.