Test Drive Unlimited Solar Crown kostenlos spielen - Nur für kurze Zeit möglich, aber mit einer Einschränkung

Wollt ihr einmal eine Proberunde in Nacons und KT Racings Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown drehen?

Das könnt ihr aktuell tun, denn seit heute läuft eine begrenzte kostenlose Testphase, zumindest auf der PlayStation 5.

Test Drive Unlimited Solar Crown für kurze Zeit gratis spielen

Die Testphase hat am heutigen 27. Dezember 2024 um 10 Uhr begonnen und endet am 31. Dezember 2024 um 10 Uhr. Laut Nacon benötigen alle mit Wohnsitz in Deutschland ein PlayStation Plus-Abo, um die Testversion nutzen zu können.

Währenddessen ist es für euch möglich, die Insel Hongkong und das sonnige Ibiza kostenlos zu erkunden. Im gleichen Zeitraum wird außerdem die Gold Edition 40 Prozent günstiger angeboten.

Aktuell mag das zwar nur auf der PlayStation 5 möglich sein, allerdings weist Nacon darauf hin, das ein Gratis-Wochenende auf Xbox und PC "zu einem späteren Zeitpunkt" folgen soll.

"Diese kostenlose, begrenzte Testversion bietet allen Spielenden für die Dauer des Events uneingeschränkten Zugang zu allen Spielinhalten", heißt es. "Speicherdaten können automatisch in die Vollversion des Spiels übertragen werden. Um am Gratis-Wochenende auf der PlayStation 5 teilzunehmen, können die Spielenden die Testversion des Spiels auf der Seite von Test Drive Unlimited Solar Crown im PlayStation Store herunterladen."

Somit könnt ihr zugleich die neuen Features der zweiten Season ausprobieren. Dabei kam etwa die Insel Ibizia im Maßstab 1:1 hinzu. Ebenso wurden mit der neuen Season neue Autos, Quality of Life-Verbesserungen (darunter ein verstellbares Lenkrad bis zu 1080°) ein Proximity Voice-Chat in Social Hubs und in der offenen Welt sowie eine Neuausrichtung des Schwierigkeitsgrads und des Verhaltens der KI in Rennen eingeführt.

"Um all das zu entdecken, müssen die Spielenden die Reputationsstufe 12 erreichen, einen Clan (Sharps oder Streets) wählen und die vorgeschlagene Mission abschließen."