Test Drive Unlimited Solar Crown: Roadmap zeigt Ibiza-Stadt, Clankrieg, Casino und mehr

Nacon und KT Racing haben die Post-Launch-Roadmap für Test Drive Unlimited Solar Crown vorgestellt.

Das Rennspiel soll "von umfangreichen und regelmäßigen Updates" profitieren, mit denen neue Inhalte und Spielmodi hinzugefügt werden. Alle drei Monate gibt es neue Aktivitäten, Fahrzeuge, Belohnungen und Themen, außerdem wird in den ersten beiden Seasons allen der Solar Pass angeboten.

Das kommt im ersten Jahr von Solar Crown

Mit dem Launch des Spiels startet zugleich die erste Season. Dabei könnt ihr Punkte sammeln und im Rang aufsteigen, insgesamt umfasst die erste Season 60 Level, 50 Sharps/Streets-Clan-Progressionslevel sowie einen kostenlosen Solar Pass mit 25 Leveln. Mit Letzterem könnt ihr verschiedene Belohnungen freischalten, etwa Kosmetika und ein Auto.

In der zweiten Season kehrt mit Ibiza-Stadt ein Ort zurück, den ihr aus TDU2 ganz gut kennt. Ihr könnt hier die Stadt und Umgebung erkunden, die man im 1;1-Maßstab nachgebildet hat. Das Ganze ist als "andere und ergänzende Erfahrung zu Hongkong Island" gedacht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weiterhin gibt es dort eine Insel-exklusive Clan-Progression mit 20 neuen Leveln, einem Solar Pass sowie neuen Belohnungen und exklusiven Autos.

Season 3 steht dann im Zeichen des Clankriegs. Clankrieg ist ein sich ständig weiterentwickelnder Spielmodus, in dem es um den Kampf zwischen Sharps und Streets auf Hongkong Island und auf Ibiza geht. Ebenso angedacht sind hier 30 neue Clan-Aufstiegsstufen und andere Zusatzinhalte.

Die vierte Season im ersten Jahr bringt die Rückkehr des Casinos, das ihr ebenfalls aus TDU2 kennt. Hier könnt ihr eure virtuelle Währung bei einer Vielzahl an Aktivitäten einsetzen, etwa Poker und Spielautomaten. Unter anderem winken hier exklusiv neue Autos, Kosmetika und andere Belohnungen.

"Zusätzlich zu den vier Saisons wird das erste Jahr von Updates profitieren, die das Spielerlebnis verbessern, einschließlich der laufenden Arbeit an den Kameras und Lenkradanimationen in der Ego-Perspektive", heißt es. "Das TDUSC-Team ist bestrebt, das Spiel noch viele Jahre lang aktiv zu halten und auch weiterhin das Feedback und die Wünsche der Spielerinnen und Spieler zu berücksichtigen. Von den Fans gewünschte Features und Inhalte, wie z.B. Immobilien und Motorräder, werden derzeit in Betracht gezogen."

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint am 12. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.