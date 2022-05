Test Drive Unlimited Solar Crown: Release erst 2023, Last-Gen-Versionen gestrichen

Wie Publisher Nacon mitteilt, erscheint das von KT Racing entwickelte Rennspiel Test Drive Unlimited: Solar Crown nicht mehr in diesem Jahr.

Der Release ist jetzt grob für das Jahr 2023 geplant, nachdem man bisher noch den September 2022 angepeilt hatte.

Zwei Versionen weniger

Weiterhin erscheint Test Drive Unlimited: Solar Crown für weniger Plattformen, denn Nacon hat sich entschieden, die Last-Gen-Versionen zu streichen. Für PlayStation 4 und Xbox One wird das Rennspiel somit nicht mehr veröffentlicht.

"Bei so viel Unterstützung durch die Fans der Serie wissen wir, dass viele von euch enttäuscht sein werden, aber unser Ziel bei Test Drive Unlimited Solar Crown ist es, es zum ausgefeiltesten Spielerlebnis der Serie zu machen, indem wir mehr Zeit in seine Entwicklung investieren", heißt es.

Betatests geplant

"Außerdem wollen wir die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um das Spiel zu optimieren und euch stärker einzubinden", teilen die Entwickler mit. "Wir arbeiten derzeit an einem Zeitplan für geschlossene Betas. Die Ungeduldigen unter euch werden die Möglichkeit haben, das Spiel lange vor seiner Veröffentlichung zu testen. In dieser Phase können wir euer wertvolles Feedback sammeln, um die Qualität des Spiels bis zur Veröffentlichung weiter zu verbessern und gleichzeitig in regelmäßigem Kontakt mit euch zu bleiben."

"Zu guter Letzt hat Nacon beschlossen, Test Drive Unlimited:Solar Crown nicht mehr für PlayStation 4 und Xbox One zu entwickeln, um das Beste aus der Technologie der neuesten Konsolen herauszuholen und die Gesamtqualität des Spiels zu maximieren."