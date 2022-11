Teufel startet Black-Friday-Deals: Ultima 40 für unter 300 Euro und weitere Angebote

Die wohl schwärzesten aller Black-Friday-Deals gibt es bei Teufel, und das schon heute. Mit einem Aktionscode spart ihr bis zu 500 Euro je nach Artikel. Stöbern könnt ihr dabei nach Kopfhörern, Heimkino-Sets, Soundbars, kleinen Lautsprechern und richtig dicken Boxen.

Teuflisch gute Deals

Bis zum 25. November bekommt ihr mit einem speziellen Code, den ihr im Warenkorb einlösen müsst, Rabatte auf viele Teufel-Produkte. Den meisten Rabatt gibt es beim Power HiFi Stereo-Set. Dieses ist von 2.499,99 Euro auf 1.999,99 Euro heruntergesetzt. Dabei spart ihr ganze 500 Euro. Ebenfalls viel, ganze 400 euro, spart ihr euch beim Kauf der Definition 3.

Wer nicht ganz so viel Kohle bei Teufel liegen lassen will, kann sich auch für kleinere Schnäppchen entscheiden. So etwa das Cinebar Lux, das nach einem Rabatt von 300 Euro nur noch 599,99 Euro kostet oder die Bluetooth-Box Rockster Cross, die 70 Euro reduziert ist. Statt für 349,99 Euro bekommt ihr sie diese Woche für 279,99 Euro.

Stereo-Anlagen, wie die Ultima 40, Ultima 20 Kombo, oder die Kombo 11 sind ebenfalls im Preis reduziert. Denkt daran, dass alle Angebote limitiert sind und noch Versandkosten obendrauf kommen. Hier geht es zur Website von Teufel, wo noch mehr Deals auf euch warten.

Den Code, den ihr im Warenkorb einlösen müsst, um den Rabatt zu erhalten, findet ihr direkt auf der Startseite des XXL-Sales. Er befindet sich rechts neben dem Timer, der die verbleibende Zeit der Deals auf die Sekunde genau anzeigt. Habt ihr ein Produkt gekauft, könnt ihr dieses bis zu acht Wochen zu Hause testen.