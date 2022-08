The Callisto Protocol: Hier ist neues und recht blutiges Gameplay

Neues und blutiges Gameplay aus The Callisto Protocol gibt es ebenfalls zur gamescom zu sehen.

In etwas mehr als drei Minuten bekommt ihr neue Einblicke in das Geschehen, an dem Glen Schofield und sein Team bei Entwickler Striking Distance Studios derzeit arbeiten.

Ein Blick auf einige Features

In dem Video könnt ihr unter anderem einen Blick auf das Kampfsystem werfen und seht ebenfalls das Mutations-Feature und weitere Gefahren im Einsatz. Gefahren, die den Protagonisten hier und da das Leben kosten können, wie man recht deutlich zu sehen bekommt.

Der Video-Beschreibung auf YouTube zufolge wurde das Material auf "Next-Gen-Hardware" aufgenommen.

The Callisto Protocol soll am 2. Dezember 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.