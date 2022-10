The Callisto Protocol ist zu brutal für Japan - Japanische Version erscheint nicht mehr

Die Veröffentlichung von The Callisto Protocol in Japan wurde abgesagt, Grund dafür sind Probleme mit der Altersfreigabe.

In seiner originalen Version würde das Spiel den Entwicklern zufolge keine Einstufung erhalten, kürzen möchte man es für einen Japan-Release wiederum nicht.

Was die Entwickler dazu sagen

"Wir haben beschlossen, die japanische Version von The Callisto Protocol einzustellen", teilt das Studio in sozialen Medien mit.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Spiel in seinem jetzigen Zustand die Voraussetzungen für eine CERO-Einstufung nicht erfüllen kann und dass eine Änderung des Inhalts nicht die von den Spielern erwartete Erfahrung bieten wird. Wir bitten japanische Spieler um Verständnis."

Wer das Spiel dort bereits vorbestellt hat, erhält natürlich eine Rückerstattung.

Es kommt selten vor, dass Spiele aufgrund von Gewaltdarstellungen nicht in Japan erscheinen. Andere werden für den dortigen Markt angepasst, etwa Spiele aus den Serien Gears of War, Call of Duty, GTA und Dead Island.

In Deutschland wird das Spiel wiederum mit einer Freigabe ab 18 Jahren ungeschnitten auf den Markt kommen.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.