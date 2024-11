The Callisto Protocol: PS5 Pro-Update bringt 8K-Auflösung und Raytracing

The Callisto Protocol erhält ein neues PS5 Pro-Update, das technische Verbesserungen mit sich bringt. Spieler können den Horror-Titel jetzt in 8K-Auflösung bei 30fps erleben oder in 4K-Auflösung bei flüssigen 60fps. Beide Modi unterstützen vollständiges Raytracing und sollen die intensive Atmosphäre des Spiels noch eindrucksvoller machen. Für das 8K-Erlebnis wird jedoch ein kompatibler 8K-TV benötigt. Beworben wird das Update mit dem Slogan: "Erleben Sie The Callisto Protocol wie nie zuvor mit der Power der PS5 Pro."

Technisches Potenzial der PS5 Pro

Das Update könnte das technische Potenzial der PS5 Pro demonstriert und soll zeigen, wie bestehende Spiele mit neuer Hardware aufgewertet werden können. Es ist ein Versuch, dem Titel neue Aufmerksamkeit zu verschaffen, nachdem er beim Verkaufsstart unter den Erwartungen geblieben war. Für Fans des Genres bietet sich die Möglichkeit, die Welt des Spiels mit optimierten Grafiken und Effekten zu erleben.

Der Titel hatte enttäuschende Verkaufszahlen

Entwickelt von Striking Distance Studios unter der Leitung von Dead Space-Schöpfer Glen Schofield, wurde das Spiel oft mit seinem spirituellen Vorgänger verglichen. The Callisto Protocol bietet brutale Kämpfe, konnte jedoch in Sachen Spannung nicht ganz an Dead Space heranreichen.

Trotz des großen Hypes vor der Veröffentlichung verfehlte das Spiel die angestrebten Verkaufsziele. Dies führte nicht nur zu einem Rückgang der Aktien des Publishers Krafton, sondern auch zu personellen Einschnitten. Im August 2023 entließ Striking Distance Studios 32 Mitarbeiter. Einen Monat später verließ Schofield das Studio und gab später an, Krafton habe die Entwickler zur frühen Veröffentlichung des Spiels gedrängt.

Das neue PS5 Pro-Update könnte dem Spiel jedoch frischen Schwung verleihen. Es könnte das technische Potenzial der PS5 Pro zeigen und neue Spieler anziehen, die ein cineastisches Horror-Erlebnis suchen. Trotz der turbulenten Entwicklungsgeschichte bleibt The Callisto Protocol ein technisch guter Titel mit einer interessanten Atmosphäre. Mit der neuen Hardware könnte das Spiel eine zweite Chance erhalten, um sowohl bestehende als auch neue Fans zu begeistern.