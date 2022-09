The Callisto Protocol: Vier Jahre Support geplant, Entwickler investieren in DLCs

Entwickler Striking Distance Studios hat für sein kommendes Sci-Fi-Horrorspiel The Callisto Protocol langfristige Pläne.

Nach Angaben des Studios umfasst der Post-Release-Plan für das Spiel insgesamt vier Jahre.

Auf DLCs vorbereitet

Ihr könnt euch also wahrscheinlich auf einige DLCs einstellen, sofern sich das Spiel nicht als kompletter Flop entpuppt.

Auf der gamescom sagte Striking Distance Studios' Mark James gegenüber TrueTrophies zum Thema DLCs: "Wir betrachten es als einen Full-Service-Titel und werden in DLC investieren."

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol:

Konkrete Einzelheiten zu etwaigen DLCs nannte er zwar nicht, aber laut James ist die Welt des Spiels auf jeden Fall erweiterbar.

"Wir haben die Welt erweiterbar gestaltet. Wir haben eine Welt erschaffen, die verschiedene Geschichten erzählen kann, und so können wir diese Geschichten entweder durch DLC erzählen oder wir könnten diese Geschichten tatsächlich durch nachfolgende Produkte erzählen."

Gleichzeitig betont er, dass Striking Distance The Callisto Protocol definitiv als Franchise ansieht und nicht nur als einmaliges Produkt.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und Playstation 4.