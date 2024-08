The Callisto Protocol: Kam es zu früh? Game Director des Survival-Horrors gibt Krafton die Schuld

Als das Survival-Horror-Spiel The Callisto Protocol im Dezember 2022 erschien, erhielt es gemischte Kritiken.

Nach Angaben von Game Director Glen Schofield, der das Entwicklerstudio zwischenzeitlich verlassen hat, hätte es besser sein können, wenn Publisher Krafton nicht auf die Veröffentlichung gedrängt hätte.

Die Entwickler wollten mehr Zeit

"Ich wollte rund dreieinhalb Monate mehr Zeit haben", sagt Schofield im Gespräch mit Dan Allen Gaming. "Und drei oder vier Monate lang war ich in dem Glauben, dass es auch so laufen würde. Im Oktober oder September 2021 wurde mir also gesagt: 'Du wirst die Zeit bekommen, halt dich nicht zurück' - das war der Begriff, der immer wieder fiel. Steck einfach alles in das Spiel, was du willst."

"Und so verbrachte ich den Weihnachtsurlaub damit, Ideen mit einigen der anderen Jungs zu entwerfen. Dann kam der Januar, und einige der [Krafton]-Leute kamen vorbei und sagten einfach: 'Nein, nein, nein, es ist der Dezember 2022'."

"Und ich sagte: 'Es wird nicht fertig, und es wird euch mehr Geld kosten. Es ist nicht so, dass es euch weniger Geld kostet, weil ihr es drei Monate früher herausbringt, nein, denn wenn ich einfach so weitergemacht hätte wie bisher, dann hätte ich niemanden mehr einstellen müssen. Aber wenn ihr wollt, dass es fertig wird, muss ich alles um dreieinhalb Monate beschleunigen, was bedeutet, dass ich hier mehr Leute einspannen muss."

Einen Einfluss auf die Entwicklung hatte auch die Covid-19-Pandemie. Viele Beschäftigte seien krank geworden, andere hätten das Studio verlassen, weil sie woanders mehr verdienten.

"Wir waren am Boden zerstört", sagt er. "Manchmal fiel unsere gesamte VFX-Abteilung aus, unsere gesamte Animationsabteilung. Und dann kam im Jahr 2021 noch die große Kündigungswelle hinzu. 49 Leute haben gekündigt, weil die Bezahlung woanders so hoch war, dass die Leute für 10.000 Dollar mehr gegangen sind. 2021 war das schlimmste Entwicklungsjahr meines Lebens."

Letztlich habe man zum Beispiel vier Bossgegner und zwei Gegnertypen aus The Callisto Protocol streichen müssen.

Rückblickend denkt Schofield, dass er hätte anders reagieren müssen: "Ich hätte ein Machtwort sprechen sollen. 'Ich werde es nicht veröffentlichen. Wenn ihr wollt, dass das Spiel [im Dezember] veröffentlicht wird, kommt her und übernehmt das Studio.'"