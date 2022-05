The Chant ist ein Horrorspiel, in dem spirituelle Kräfte unerwünscht sind

Das psychedelische Horror-Spiel The Chant vom kanadischen Entwickler Brass Token spielt auf einer idyllischen Insel, auf der ein spirituelles Treffen stattfindet. Die Protagonistin Jess sucht hier nach Ruhe und Frieden, doch als das Gesangsritual beginnt, wird ihre Reise zu einem schrecklichen Survival-Spiel. Weil etwas schiefläuft, öffnet sich gleich das Portal in die Albtraumdimension namens The Gloom. Jetzt geht es ums blanke Überleben.

Die Protagonistin Jess muss gegen die düsteren Kreaturen der Albtraumwelt ankommen. Und als seien Überlebenskämpfe gegen surreale Schattenmonster nicht genug, fängt die gesamte Gruppe auch noch an wahnsinnig zu werden. Die Ängste der Überlebenden fangen an, sich als weitere Schattenfiguren zu manifestieren. Der Horror-Trip soll noch dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.