The Crew: Gibt's jetzt Ärger für Ubisoft? Fans klagen, weil das Rennspiel nicht mehr spielbar ist

Zwei Fans aus Kalifornien verklagen Publisher Ubisoft, weil dessen Rennspiel The Crew nicht mehr spielbar ist.

Im Dezember 2023 hatte Ubisoft den Verkauf von The Crew eingestellt und mitgeteilt, dass es ab April 2024 nicht mehr spielbar ist.

The Crew: Abschaltung mit Folgen

Die Abschaltung der Server von The Crew hatte dementsprechend zur Folge, dass man das Online-Rennspiel mangels Offline-Modus nicht mehr spielen konnte.

"Wir verstehen, dass dies für die Spieler, die noch Spaß mit dem Spiel haben, enttäuschend sein mag, aber es ist aufgrund kommender Einschränkungen bei Serverinfrastruktur und Lizenzen eine Notwendigkeit geworden", hieß es damals.

Die Fans aus Kalifornien wollen sich damit jedoch nicht zufrieden geben und haben eine Klage eingereicht, wie Polygon berichtet. Dem Publisher wirft man vor, gegen kalifornische Verbraucherschutzgesetze verstoßen zu haben.

Beide geben an, dass Ubisoft Käuferinnen und Käufer getäuscht habe, "indem sie ihnen vorgaukelten, sie würden ein Spiel kaufen, während sie in Wirklichkeit nur eine begrenzte Lizenz für den Zugang zu einem Spiel mieteten, das die Beklagten nach eigenem Gutdünken aufrechterhalten".

Die Kläger behaupten außerdem, dass die Produktverpackung "fälschlicherweise den Eindruck erweckte, dass The Crew selbst auf physischen Datenträgern, die die Verbraucher kaufen konnten, oder auf digitalen Dateien, für deren Herunterladen sie zahlen mussten, verschlüsselt war", während "die physischen Datenträger und die heruntergeladenen Dateien, für die die Verbraucher zahlten, in Wirklichkeit eher einem Key ähnelten, mit dem sie die Tore dieses entfernten Servers öffnen konnten, den die Beklagten eines Tages nicht mehr warten konnten".

Sie erhoffen sich, dass das Gericht die Klage zulässt, man strebt hier eine finanzielle Entschädigung und Schadenersatz für die betroffenen Spielerinnen und Spieler an.

Im Zuge der Abschaltung der Server erntete Ubisoft viel Kritik dafür. So sehr, dass man im September 2024 ankündigte, dass sowohl The Crew 2 als auch The Crew Motorfest Offline-Modi erhalten werden.