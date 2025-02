The Elder Scrolls 6: Ihr wollt als NPC im Spiel verewigt werden? Dann müsst ihr einfach weit mehr als 10.000 Dollar bei dieser Make-A-Wish-Auktion bieten

Bethesda und die Make-A-Wish-Foundation haben sich zusammengetan und bieten Fans eine "einmalige Gelegenheit". Gestern enthüllte Bethesda eine ganz besondere Wohltätigkeitsauktion, bei der ihr um die Möglichkeit bieten könnt, einen eigenen NPC für The Elder Scrolls 6 zu erstellen. Wer die höchste Summe bietet, kann sich also im kommenden Spiel verewigen.

The Elder Scrolls 6 Genre: Rollenspiel

Plattform: TBD

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

So könnt ihr Teil von Elder Scrolls 6 werden

Auf der offiziellen Seite der Auktion heißt es: "Ein Gewinner wird die Möglichkeit haben, mit dem Entwicklerteam der Bethesda Game Studios zusammenzuarbeiten, um einen Charakter zu erschaffen, der in The Elder Scrolls VI als NSC im Videospiel auftaucht."

"Diese einmalige Gelegenheit bietet euch die Möglichkeit, euch in einem der am meisten erwarteten Videospiele aller Zeiten, The Elder Scrolls VI, zu verewigen. Die von den Bethesda Game Studios entwickelte The Elder Scrolls-Reihe ist bekannt für ihre riesigen offenen Welten, ihre tiefgründige Geschichte und ihre fesselnde Erzählweise. Bei diesem exklusiven Erlebnis arbeitet ihr mit den Entwicklern zusammen, um einen benutzerdefinierten Charakter zu erstellen, der im Spiel erscheint und der legendären Serie euren Stempel aufdrückt."

Make A Wish und Bethesda bieten interessanten Gewinn.

Aktuell, also zum Zeitpunkt der Artikelerstellung, wurden bereits 10.450 Dollar auf die gemeinsame Erstellung eines Elder-Scrolls-6-Charakters geboten. Diese "einmalige Gelegenheit" ist also auch ein teurer Spaß. Immerhin geht das Geld an einen guten Zweck.

Neben GTA 6 ist The Elder Scrolls 6 wohl eines der am meisten erwarteten Spiele der nächsten Jahre. Auf der E3 2018 wurde der sechste Teil der beliebten Rollenspielreihe angekündigt. Damals gab es nur einen kleinen Teaser-Trailer, der den Start der Vorproduktion bestätigte. Inzwischen ist diese frühe Phase vergangen, dennoch hieß es im Jahr 2023, dass Fans sich weiterhin ordentlich gedulden müssen.

Der erste Trailer ist bereits mehr als 2.440 Tage alt, was lustigerweise länger ist als die Zeitspanne zwischen Skyrim und dem Teaser. Skyrim, also The Elder Scrolls 5 ist mittlerweile 13 Jahre alt, was einfach nur absurd klingt. Hoffen wir einfach mal, dass sich diese verrückt lange Wartezeit auf den Nachfolger lohnt.