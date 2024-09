The Elder Scrolls 6: "Nahezu unmöglich" - Kann es die Erwartungen erfüllen?

The Elder Scrolls 6 lässt auf sich warten, nach dem großen Erfolg von The Elder Scrolls 5: Skyrim muss das Fantasy-Rollenspiel aber auch in große Fußstapfen treten.

Sind das womöglich zu große Fußstapfen? Die Fans haben hohe Erwartungen, erst recht nach der langen Zeit. Ein Bethesda-Veteran glaubt, dass es "nahezu unmöglich" ist, diese Erwartungen auch zu erfüllen.

Eine hohe Erwartungshaltung

Zumindest denkt das der frühere Bethesda-Designer Bruce Nesmith, der unter anderem an Fallout oder Starfield gearbeitet hat.

Dennoch habe er "keine Zweifel" daran, dass The Elder Scrolls 6 ein "fantastisches Spiel" werde.

"Ich habe keine Zweifel daran, dass Elder Scolls 6 ein fantastisches Spiel wird, aber man wird es mit allen vorherigen Games vergleichen, die Bethesda gemacht hat", sagt er im Gespräch mit Kiwi Talkz.

"So, wie auch die Spiele jedes anderen Studios mit ihren vorherigen Produkten vergleichen werden."

Die gleichen Probleme hatten seiner Ansicht nach auch die Spiele, die nach Skyrim kamen, also Fallout 4, Fallout 76 und Starfield. Der beste Ansatz besteht für ihn darin, dafür zu sorgen, dass die Leute ihre Erwartungen im Zaum halten.

"Ein 30-Jähriger, der ein Kunstwerk erstellt und ein professioneller Künstler ist, kann die Erwartungen nicht kontrollieren, weil er diese ganze Vergangenheit hat - sie ist da, ob es ihm gefällt oder nicht. Und das Gleiche gilt für die Fans, die Elder Scrolls 6 kaufen wollen - ihre Erwartungen werden fast unmöglich zu erfüllen sein."

Umgekehrt könne das zu extremer Kritik und zu der Ansicht führen, dass ein Produkt ein "Misserfolg" sei. Und mit dem Druck müsse man entsprechend umgehen.

Angaben von 2023 zufolge ist vor 2026 nicht mit The Elder Scrolls 6 zu rechnen, wahrscheinlich dauert es auch noch länger. Für die PlayStation 5 (oder dann vielleicht auch die PlayStation 6) wird das Spiel wohl erst einmal nicht erscheinen.