The Eternal Life of Goldman: Wer braucht da noch 3D? Gameplay zeigt 2D-Grafik von ihrer besten Seite

Für mich war The Eternal Life of Goldman das schönste Spiel, das ich auf der gamescom gesehen habe.

Mit dem nun veröffentlichten Gameplay-Video könnt ihr euch jetzt auch selbst von den grafischen Qualitäten des Spiels überzeugen.

Handgemachte Grafik

The Eternal Life of Goldman ist ein 2D-Plattformer, der sowohl herausfordernde Jump'n'Run-Sequenzen als auch Erkundungstouren bieten soll.

Dabei müsst ihr unterschiedliche Fähigkeiten einsetzen, präzise vorgehen und solltet bei all der visuellen Pracht nicht vergessen, auf das eigentliche Geschehen zu achten.

Hier ist das neue Gameplay:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

The Eternal Life of Goldman ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch in Arbeit. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.