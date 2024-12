The First Berseker: Khazan - Hardcore-Action-RPG erhält neuen Trailer und ein Release-Datum

Nexo und Neople haben das Release-Datum ihres Hardcore-Action-Rollenspiels The First Berseker: Khazan bestätigt.

Das Spiel erscheint demnach am 27. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

The First Berserker: Nur noch wenige Monate warten

Das Datum wurde in einem brandneuen Trailer zum Spiel enthüllt, der während der Game Awards gezeigt wurde.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer anschauen:

In The First Berseker: Khazan flieht ihr mit dem Protagonisten, der aus dem DNF-Universum (Dungeon & Fighter) stammt, aus eurem eisigen Exil und nehmt es mit einer "Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen" auf.

Unter anderem setzt Neople dabei auf Zwischensequenzen im 3D-Cel-Animationsstil. Bereits zuvor gab es umfangreiches Gameplay-Material zum Spiel zu sehen.

"Spielerinnen und Spieler müssen all ihre erlernten Skills im Kampf abrufen und strategisch vorgehen, um über ihren Widersacher zu triumphieren", hieß es.

Für Ana ist The First Beserker: Khazan wie Dark Souls, nur mit einer offensichtlichen Geschichte. In unserem Interview mit den Entwickler erfahrt ihr zudem weitere Informationen zu dem Hardcore-Action-RPG.

"Am wichtigsten war es für uns die Atmosphäre von Dungeon & Fighter ins neue Spiel zu übertragen", sagte Art Director Kyuchul Lee im Interview. "Eine fotorealistische Grafik, zu der die meisten Spiele dieser Art greifen, begrenzt den Vorstellungsraum der Nutzer, weil alle Informationen und Details bereits abgebildet werden. Um die gewollten Emotionen und eine neue Art von Stimmung und Schauplatz für unsere Geschichte zu erzeugen, bot sich 3D-Cel-Animation mehr an."