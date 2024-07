The First Descendant: Erster Patch bringt musikbasierten Charakter

Das erste große Update für The First Descendant ist da. Für PS4, PS5 und PC kommt Patch 1.05 mit neuen Inhalten. So werden zwei neue Nachfahren eingeführt, es gibt das ultimatives Bonus-Ausrüstungsstück namens Peace Maker und ihr könnt den besonders schweren Modus von "Void Intercept Battle" zocken. Kosmetisches und einige Fehlerbehebungen gehören ebenfalls zum Patch-Paket dazu.

Neue Inhalte für The First Descendant

Erstmal alles zu den neuen Nachfahren. Die beiden spielbaren Charaktere für den Loot-Shooter heißen Luna und Ultimate Valby. Luna ist besonders interessant, da ihre Fähigkeiten im Takt der Musik funktionieren. Je nach Fähigkeit wird ein anderes Genre abgespielt. Valby besitzt ein paar zusätzliche Modifikations-Module.

Im neuen Schwierigkeitsgrad von Void Intercept Battle könnt ihr gegen Gluttony zeigen, was ihr bisher gelernt habt. Siegt ihr sogar im bisher härtesten Modus, erhaltet ihr das Hungry-Sonic-External-Components-Set und eine Blaupause für die neue Waffe - den Peace Maker. Diese kann all seine noch geladene Munition in nur einem Stoß abfeuern, sobald ihr den Effekt der Waffe aktiviert.

Verbesserungen der PlayStation-Versionen sind ebenfalls Teil des Updates. Hier sind die vollständigen Patch-Notizen von Nexon.