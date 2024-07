Ist The First Descendant ein technischer Reinfall? Technik-Experten zeigen Probleme mit Performance und mehr

Diese Konsolengeneration bietet uns eine Vielzahl von PC-ähnlichen Grafikoptionen in Spielen, wobei PS5, Xbox Series X und sogar Series S normalerweise mindestens einen Qualitäts- und einen Performancemodus bieten.

Das neueste Werk von Nexon Games, The First Descendant, geht jedoch einen Schritt weiter und bietet drei Hauptmodi sowie FSR 3 Frame Generation zur Steigerung der Performance und eine Raytracing-Option. Dadurch gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, von denen jedoch laut Digital Foundrys Technik-Check nur wenige wirklich nützlich sind.

The First Descendant tappt in die Falle

The First Descendant tappt dabei in dieselbe Falle wie der Saints Row Reboot von 2022 und das neuere Hogwarts Legacy. Es gibt schlicht zu viele Modi auf PS5, Series X und S, wodurch die Optimierungsarbeit teilweise auf die User abgewälzt wird.

Ohne eine klare Empfehlung sind die vielen Kombinationsmöglichkeiten laut Digital Foundry überwältigend und führen oft zu einer schlechten Bildwiederholrate. Auf PS5 und Series X gibt es neun mögliche Varianten mit verschiedenen Bildwiederholraten und Raytracing-Optionen, was die Auswahl beim ersten Start erschwert.

Digital Foundry hat die Performance in jedem Modus auf PS5, Series X und Series S getestet, untersucht, wie gut Frame Generation ein 60-fps-Ziel erreicht, und welche Kombination die beste Spielerfahrung bietet. Auf Konsolen hat die Raytracing-Option demnach jedoch erhebliche Mängel. Auf PS5 und Series X kann entweder Raytracing oder Frame Generation aktiviert werden, aber nicht beides gleichzeitig. Zudem führt die Aktivierung von Raytracing der Analyse zufolge oft zu Abstürzen des Spiels, wodurch es derzeit keinen Nutzen auf Konsolen hat.

PS5 und Xbox Series X im Vergleich. | Image credit: Digital Foundry

Die 30-fps-Fidelity-Modus auf PS5 und Series X läuft gut, mit nur wenigen Frame Drops unter die Marke von 30. Der Balanced-Modus hält ein 40-fps-Ziel, leidet jedoch auf Xbox-Konsolen unter einem ungleichmäßigen Frame-Pacing, was auf der PS5 nicht der Fall ist. Der Performancemodus strebt 60 fps an, erreicht diese jedoch nicht immer stabil, besonders in grafikintensiven Szenen. Insgesamt bleibt dieser Modus dennoch die bessere Wahl für schnelle Spiele wie dieses.

Auf den Konsolen funktioniert obendrein Frame Generation nicht optimal. Auf der PS5 versucht die Technologie, 90 fps zu erreichen, während die Series X und S auf 60 fps abzielen. Frame Generation führt jedoch oft zu ungleichmäßigem Frame-Pacing und VRR-Problemen, wodurch es nicht empfehlenswert ist. Die Series S hat ähnliche Probleme und läuft mit niedrigeren Auflösungen. Der 30-fps-Fidelity-Modus ist hier laut Digital Foundry die beste Wahl.

Insgesamt mangelt es The First Descendant demzufolge an der nötigen Optimierung und Stabilität, insbesondere im Raytracing-Modus, was Digital Foundry zufolge weitere Patches erforderlich macht.