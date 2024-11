The First Descendant: Neuer Trailer zeigt Inhalte aus Season 2 - Startet Anfang Dezember

Nexon Games zeigt Inhalte aus der zweiten Season des Looter-Shooters The First Descendant in einem neuen Trailer.

Season zwei trägt den Titel Void Chaser und startet am 5. Dezember 2024 auf PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.

Folgt mysteriösen Signalen in The First Descendant

Void Chaser bringt unter anderem zwei neue Descendants, einen Gefährten, einen neuen Dungeon mit hohem Schwierigkeitsgrad und mehr mit sich.

"Während sich die Geschichte von Albion entfaltet, folgen die Descendants mysteriösen Signalen aus dem Deep Void und suchen nach dem Iron Heart", heißt es. "Aufgrund der erhöhten Gefahr durch verlassene Vulgus-Schiffe und Ressourcen, wird Keelan von der H.O.U.N.D.-Aufklärungseinheit entsandt, um das Void-Schiff zu erkunden."

Hier alle Neuerungen von Void Chaser im Überblick:

Neue Descendants: Keelan und Ines Raya – Keelan und Ines Raya gehören zu H.O.U.N.D, einer spezialisierten Aufklärungseinheit für Void Vessel-Operationen, und schließen sich dem Kampf um Albion an. Keelan ist zum Start von Season 2 verfügbar. Er besitzt Gift-Fähigkeiten und einen Dash-Skill, mit dem er Feinde durchbohrt. Ines Raya, der neue weibliche Descendant, wird nach dem Season-Update ihr Debüt in der Story des Spiels geben und steht ab dem Januar-Update der Season als spielbarer Charakter zur Verfügung.

Neuer Dungeon: Void Vessel – Ein nicht identifiziertes, verlassenes Schiff wurde tief im Void entdeckt. In diesem neuen Dungeon wartet ein furchterregender Boss namens Dread Armor auf die Descendants. Er ist nicht nur riesig, seine Waffen entwickeln sich auch mit jeder Phase weiter – von einer Handfeuerwaffe und einem Schild zu zwei Nahkampfwaffen und schließlich zu zwei Handfeuerwaffen. Void Vessel ist sowohl auf dem normalen als auch auf dem schweren Schwierigkeitsgrad verfügbar, und der Sieg über Dread Armor belohnt Spieler mit Keelan und einem neuen Begleiter.

Neuer Arche-Begleiter – Aus dem genetischen Material des Void Vessels wurde eine vertraute Lebensform der alten Descendants wiederhergestellt. Der Arche-Gefährte unterstützt die Descendants im Kampf und ist zudem immer bereit für ein paar Streicheleinheiten.

Neue Sharen-Story-Quest – Nach dem gescheiterten Anschlag auf den Cyborg Vulgus erhielt Sharen einen neuen, von Arche angetriebenen Körper. In verschiedenen neuen Story-Quests lüften Spieler nun die Geheimnisse Sharens und ihres Erzfeinds.

Neue Ultimate Sharen – Entfesselt die Fähigkeiten von Ultimate Sharen: Area Suppression schleudert Dolche in einem 360-Grad-Radius mit verheerender Wirkung, während Caught in an Ambush das Bewegungstempo erhöht, die Abklingzeit von Skills verringert und die Tarnung nach dem Töten von Feinden reaktiviert. Im Stealth-Modus kann Ultimate Sharen jetzt Fallen ausweichen, was sie zur perfekten Infiltratorin macht, um der Entdeckung durch Feinde im Void Vessel zu entgehen.

Neuer Void Abyss-Intercept Battle – Die Descendants stellen sich ihrer bisher größten Herausforderung in diesem Kampf gegen riesige Bosse. Dabei gilt es, den Void-Reflux-Modus der Gegner zu unterbrechen, um sie daran zu hindern, ihre Teile zu regenerieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Durch den Abschluss dieses Kampfes erhalten Descendants Skins im Koloss-Stil.

Neue ultimative Waffe Hammer and Anvil – Anstelle einer Zielfunktion unterstützt Hammer and Anvil einen Feuermoduswechsel in den Anvil-Modus. Wenn man die Zieltaste drückt, schaltet die Waffe in den Anvil-Modus und feuert ein einzelnes explosives Projektil ab, das nach einer bestimmten Zeitspanne detoniert und Kugeln in alle Richtungen freisetzt.

Neue ultimative Waffe Voltia – Die neue ultimative Waffe Voltia – die Voltia Beam Rifle, die kostenlos über den Season 2 Battle Pass erhältlich ist, nutzt die in Bunnys Anzug integrierte Technologie der elektrischen Stromentladung und sendet Energie aus, die Schaden an Feinde in der Umgebung des ursprünglichen Ziels anrichtet. Als einzige Feuerwaffe kann Voltia Anti-Void-Schilde durchbrechen, die normalerweise nur durch Skills zerstört werden können, was sie in Void Vessel-Missionen unglaublich wertvoll macht.

Viele weitere Updates und Erweiterungen

Weitere Einblicke in die Neuerungen bekommt ihr auch in einem weiteren Video von Produzent Lee Beom-jun und Director Joo Minseok: